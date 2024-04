Universitätsklinikum Mannheim: Anerkennung der Schwerstverletztenversorgung an der UMM

Universitätsklinikum Mannheim zertifiziert für höchste Versorgungsstufe für schwerste und komplexe Verletzungsmuster im Schwerstverletzungsartenverfahren (SAV) (Pressemitteilung).

Das Universitätsklinikum Mannheim ist von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) für die höchste Versorgungsstufe, das Schwerstverletzungsartenverfahren (SAV), zertifiziert worden. Damit kann jetzt jeder Arbeits- und Wegeunfall – unabhängig vom Schweregrad – ambulant oder stationär an der

UMM behandelt werden. „Unfallopfer mit schwersten Verletzungen brauchen sofort eine besondere unfallmedizinische Behandlung“, betont Professor Dr. med. Udo Obertacke,

Direktor der Klinik für Unfallchirurgie und Stellvertretender Leiter des

Orthopädisch-Unfallchirurgischen Zentrums (OUZ) der UMM, und erläutert: „Daher

müssen sie in spezialisierten Kliniken der Akutversorgung vorgestellt werden.“

Am Schwerstverletzungsartenverfahren der DGUV sind ausschließlich besonders

geeignete Krankenhäuser beteiligt, die spezielle personelle, apparative und

räumliche Anforderungen erfüllen und bestimmte Pflichten erfüllen – etwa die

ständige Verfügbarkeit von Fachärzten für Unfallchirurgie, Anästhesiologie,

Allgemeinchirurgie und Neurochirurgie. Diese und weitere Voraussetzungen

erfüllt das Universitätsklinikum dank der engen Zusammenarbeit des OUZ mit

weiteren Fachkliniken der UMM.

Hintergrundinformation:

Im ambulanten Bereich behandeln sogenannte Durchgangsärzte leichtere

Arbeitsunfälle. Im stationären Bereich wird dagegen der sogenannte

Verletzungsartenkatalog angewendet. Darin ist präzise festlegt, welche

Verletzungen nach Arbeitsunfällen in welchem Krankenhaus behandelt werden

dürfen. Die dafür zugelassenen Kliniken sind in ein dreistufiges System

unterteilt: Das „Stationäre Durchgangsarztverfahren“ (DAV) ist die unterste

Stufe für einfachere Arbeitsunfälle, das „Verletzungsartenverfahren“ (VAV)

bildet die mittlere Versorgungstufe für schwerere Verletzungen und das

„Schwerstverletzungsartenverfahren“ (SAV) stellt die höchste Versorgungsstufe

für schwerste und komplexe Verletzungsmuster dar.

Quelle: Pressemitteilung, 05.08.2022