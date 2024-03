Universitätsklinikum Ulm veröffentlicht Ergebnisse der Initiative Qualitätsmedizin

Universitätsklinikum Ulm: Erneut beeinflusst die Corona-Pandemie die IQM-Ergebniszahlen (Pressenachricht).

Bereits zum siebten Mal in Folge bildet das Universitätsklinikum Ulm (UKU) die Qualitätsergebnisse der Initiative Qualitätsmedizin (IQM) ab. Die Corona-​Pandemie beeinflusst, wie bereits im vergangenen Jahr, die Ergebnisdarstellung. Seit Mittwoch, 18. Mai sind die aktuellen IQM-​Ergebnisse auf der Homepage des UKU einsehbar.

Die Initiative Qualitätsmedizin, der sich inzwischen über 500 Kliniken in Deutschland und der Schweiz angeschlossen haben, vergleicht Routinedaten aller

relevanten Krankheitsbilder und berechnet daraus jeweils Qualitätsergebnisse.

Durch diese transparente Ergebnisdarstellung und die freiwillige Teilnahme an

der Initiative geht das UKU weit über die gesetzlichen Anforderungen hinaus.

Die Corona-​Pandemie hat weiterhin Auswirkungen auf die Ergebnisberechnungen.

So werden, wie schon 2021, die jeweiligen „Klinik Erwartungswerte“ und die

„standardisierten Mortalitätsraten (SMR)“ in diesem Jahr ausgesetzt und die IQM

Zielwerte nur als „Information bzw. Mengeninformation“ dargestellt. Ein

Vergleich der IQM-​Ergebnisse mit den Vorjahren ist daher nur eingeschränkt

möglich. Im diesjährigen IQM Qualitätsbericht werden auch COVID-​19 Kennzahlen

ausgegeben. Diese stellen beispielweise dar, wie hoch der Anteil der

Behandlungsfälle mit Testung auf COVID-​19 ist. „Die IQM-​Ergebnisse tragen zur

Qualitätssicherung am UKU bei und zeigen uns, in welchen Bereichen

Verbesserungspotentiale bestehen. So können wir uns stetig weiterentwickeln“,

sagt Prof. Dr. Udo X. Kaisers, Leitender Ärztlicher Direktor des

Universitätsklinikums Ulm.

Infolge der Aussetzung der Ziel- und Erwartungswerte mussten die Peer-​Reviews,

die durchgeführt werden, wenn eine statistische Auffälligkeit in einem

Qualitätsindikator auftritt, im Jahr 2021 ebenfalls erneut ausgesetzt werden.

Beim Peer-​Review-Verfahren werden ausgewählte Behandlungsfälle durch einen

Expertenkreis aus Chefärzt*innen und leitenden Pflegekräften teilnehmender

IQM-​Mitgliedskliniken vor Ort analysiert, um Verbesserungspotentiale zu

ermitteln. „Nach den Ausfällen der letzten zwei Jahre freue ich mich umso mehr

darüber, dass wir noch in diesem Jahr ein freiwilliges Peer-​Review zum Thema

‚Prävention, Behandlung und Dokumentation des Delirs‘ durchführen werden“,

betont Dr. Oliver Mayer, Leiter der Stabsstelle Qualitäts-​ und

Risikomanagement am Universitätsklinikum Ulm.

Bei einem Delir handelt es sich um eine akute Bewusstseins-​ und

Aufmerksamkeitsstörung einhergehend mit Desorientiertheit und Denkstörungen,

die nach großen Operationen oder schweren Akuterkrankungen auftreten kann und

daher häufig bei Intensivpatienten vorkommt. Nicht erkannt und entsprechend

behandelt, werden Langzeitfolgen für die Gehirnleistung bis hin zur

Pflegebedürftigkeit beschrieben. Ein strukturiertes Delir-​Management auf der

Intensivstation ist somit sehr wichtig. „Da die Auslöser und die

Ausprägungsformen eines Delirs jedoch sehr vielfältig sind, müssen präventive

Maßnahmen und eine regelmäßige Untersuchung auf das Vorliegen eines Delirs

erfolgen, um bei Bedarf eine gezielte Therapie einzuleiten“, betont Prof. Barth

als einer der beiden ärztlichen Leiter der Interdisziplinären Operativen

Intensivmedizin (IOI) am UKU. Aufgrund der Komplexität des Themas, soll das

freiwillige Peer Review einen Expertenblick von außen ermöglichen und die

bereits jahrelangen Bemühungen zum Thema Delir auf der Intensivstation festigen

und weiter voranbringen.Über die standortgetrennten Qualitätsergebnisse der

Standorte Oberer Eselsberg und Michelsberg/Safranberg können sich Interessierte

auf der Homepage des UKU informieren.

Die Initiative Qualitätsmedizin

Führende Krankenhausträger haben sich 2008 zur „Initiative Qualitätsmedizin“

(IQM) zusammengeschlossen. Die trägerübergreifende Initiative mit Sitz in

Berlin ist offen für alle Kliniken und hat das Ziel, Verbesserungspotenziale

bei der medizinischen Behandlungsqualität für alle in der Patientenversorgung

Tätigen sichtbar zu machen und das aktive Fehlermanagement zum Wohle der

Patient*innen zu fördern. Dafür stellt IQM den medizinischen Fachexpert*innen

aus den teilnehmenden Krankenhäusern innovative und anwenderfreundliche

Instrumente zur Verfügung. Die Mitglieder der Initiative verpflichten sich,

drei Grundsätze anzuwenden: Qualitätsmessung mit Routinedaten, Veröffentlichung

der Ergebnisse und die Durchführung von Peer Reviews. In derzeit über 500

Krankenhäusern aus Deutschland und der Schweiz versorgen die IQM Mitglieder

jährlich circa 6,3 Millionen Patient*innen stationär.

Quelle: Pressenachricht, 18.05.2022