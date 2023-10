Unsachlicher Angriff auf medizinische Kompetenz des Universitätsklinikums Marburg (Life-PR).

Der journalistische Versuch, sich kritisch mit der Vergabe von FOCUS-Siegeln auseinander zu setzen, endete am Dienstagabend (10. November 2020) für Frontal21 mit einem substanzlosen, unsachlichen Angriff auf die medizinische Kompetenz des Universitätsklinikums Marburg. Hundert deutsche Kliniken und Hunderte von Ärztinnen

und Ärzten werden Jahr für Jahr mit FOCUS-Siegeln ausgezeichnet. Diese dienen Patienten als

Orientierungshilfe bei ihrer Suche nach der besten Klinik für ihre Erkrankung

und deren Behandlung. Nach unserer Erfahrung spiegeln diese Listen die hohe

medizinische Expertise der Mediziner wider, die nicht nur seitens des FOCUS

sondern auch durch Zertifizierungen, internationalen Anerkennungen und weiteren

Auszeichnungen auf verschiedensten Ebenen belegt ist. Wichtigster Faktor für

uns ist aber das Vertrauen unserer Patientinnen und Patienten, die hier aus

der Region, deutschland- und zum Teil weltweit auf diese Ärztinnen und Ärzte

verlassen und ihnen vertrauen. Zu Fehlzuweisungen von Fachrichtungen, wie im

Beitrag dargestellt, ist es in Marburg nicht gekommen.

Die ZDF-Reportage stieß bei den Klinikdirektorinnen und Klinikdirektoren auf

den Marburger Lahnbergen auf völliges Unverständnis:

„Die Angaben, dass eine Erwähnung in der sogenannten FOCUS-Liste eine ‚gekaufte

Leistung‘ ist, muss man entschieden von sich weisen. Es kommt nicht von

ungefähr, dass dort die hervorragendsten Abteilungen Deutschlands Erwähnung

finden – die Basis dafür sind umfassende Recherchen und Befragungen des

Verlages. Wir schämen uns nicht für die Erwähnung als Brust- und

Gynäkologisches Krebszentrum – ist es doch die Konsequenz jahrzehntelanger

hervorragender Arbeit des gesamten onkologischen Zentrums. Das Brustzentrum

Marburg ist das älteste, ununterbrochen von der Deutschen Krebsgesellschaft

zertifizierte Brustzentrum Deutschlands und mit seinem weiteren von der

Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierten gynäko-onkologischen Zentrum und

seiner Dysplasieeinheit eines der größten gynäko-onkologischen Zentren

Deutschlands. Dies schlägt sich auch in der Rolle als Koordinator der

onkologischen Therapie des Eierstockkrebses für die Deutsche Krebsgesellschaft

nieder und in umfassende von der DFG begutachteten wissenschaftlichen

Spitzenprojekten wieder – eine Erwähnung in der FOCUS-Liste ist dann eine

zwangsläufige Konsequenz“, sagt Prof. Dr. Uwe Wagner, Direktor der Klinik für

Frauenheilkunde und Geburtshilfe.

„In meinem Fachgebiet (Neonatologie) waren die in den vergangenen Jahren im

FOCUS veröffentlichen Listen immer nachvollziehbar und plausibel. Voraus gingen

jeweils umfangreiche Befragungen unter Kolleginnen und Kollegen,

Elternverbänden etc. sowie ganz offensichtlich auch Recherchen zu den

wissenschaftlichen Publikationen.“, so Prof. Dr. Rolf F. Maier,

Geschäftsführender Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin

„Die jahrelangen Auszeichnungen der Klinik für Neurologie als Schwerpunkt für

Parkinson durch den FOCUS werden gestützt durch unsere Zertifizierung als

einziges deutsches Center of Excellence der International Parkinson Foundation.

Aus Marburg koordinieren wir die German Parkinson Study Group als, neben den

Amerikanern, weltweit führende Studiengruppe in diesem Bereich. Die zahlreichen

Funktionen unserer Experten in nationalen und internationalen

Fachgesellschaften, unsere führende Rolle bei den Publikationen und

Drittmitteleinwerbungen und vor allem die Patienten-Beurteilungen in diesem

Bereich zeigen eindeutig, dass das FOCUS-Ranking hier lediglich Realität

abbildet. Gleiches gilt für das vom HMSI zertifizierte Epilepsie-Zentrum

Hessen, welches ebenfalls im FOCUS-Ranking seit Jahren aufgeführt ist. Prof.

Dr. Susanne Knake ist Vorsitzende und Kongresspräsidentin der Fachgesellschaft

für Epileptologie, ihre hohe Reputation wird ferner durch zahlreiche

hochrangige wissenschaftliche Publikation und die aktive Teilnahme an

Verbundforschungsprojekten dokumentiert. Die positiven Rückmeldungen der

Patienten aus ganz Deutschland und eine der besten technischen Ausstattungen

dokumentieren zudem die klinische Expertise und die hohe Qualität der

klinischen Versorgung. Insgesamt ist die Unterstellung,

klinisch-wissenschaftliche Reputation von Schwerpunkten sei „gekauft“ für die

vielen Kolleginnen und Kollegen in den Teams, die jeden Tag mit Herzblut und

Expertise Patienten versorgen und forschen ein Schlag ins Gesicht. Patienten

werden in diesen unsicheren Zeiten durch solche Ausführungen weiter

verunsichert und wenden sich ‚Pseudo-Therapien‘ zu. Der Bericht entspricht

daher aus meiner Sicht nicht der ethischen Verantwortung von gutem Journalismus

und untergräbt damit durch schlechtes Handwerk das Vertrauen in

öffentlich-rechtliche Medien. Die verantwortlichen Journalisten und Redaktionen

sollten sich dies gerade in einer Pandemie mit so viel ‚fake-news‘ in allen

Konsequenzen vor Augen führen“, sagt Prof. Dr. Lars Timmermann, Direktor der

Klinik für Neurologie

„Das Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie (ZOU) ist seit Jahren für den

Bereich Unfallchirurgie in der FOCUS-Liste aufgenommen. Die Beurteilung erfolgt

durch ein vom FOCUS beauftragtes Unternehmen und ist nicht die einzige externe

Beurteilung unserer Klinik. Als Überregionales Traumazentrum (höchste Kategorie

im TraumaNetzwerk Deutschland) werden wir alle drei Jahre durch ein eintägiges

Audit vor Ort überprüft. Die Anerkennung umfasst gleichzeitig die Kontrolle

prospektiver Daten in der Versorgung schwerverletzter Patienten im

Trauma-Register der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU). Im

Trauma-Register DGU wurden in den letzten Jahren aus dem Universitätsklinikum

Marburg mehr als 1000 schwerstverletzte Patienten erfasst. Die

Versorgungqualität gemessen am Überleben unserer Patienten liegt dabei deutlich

über dem bundesweiten Durchschnitt vergleichbarer Patienten. Das ZOU weist des

Weiteren eine Zertifizierung als Alterstraumazentrum auf. Die jährlichen

Qualitätsberichte im Bereich der Alterstraumatologie werden durch die

Qualitätssicherungsstelle der Landesärztekammer Hessen regelmäßig geprüft. Auch

hier weist die Klinik gute bzw. sehr gute Behandlungsabläufe und -ergebnisse

auf. Das ZOU ist für die Behandlung von berufsgenossenschaftlichen Unfällen

nach eingehender Prüfung vor Ort als Krankenhaus im

Schwerverletztenartenverfahren (SAV) in der höchsten Kategorie eingestuft

worden. Die Anerkennung in der FOCUS-Liste bestätigt somit die hohe klinische

Qualität des ZOU am Universitätsklinikum Marburg, welche ebenfalls durch andere

unabhängige Zertifizierungsverfahren dokumentiert wurde“, so Prof. Dr. Steffen

Ruchholtz, Geschäftsführender Direktor des Zentrums für Orthopädie und

Unfallchirurgie

„Die Klinik für Psychiatrie erhält seit vielen Jahren drei bis vier der

FOCUS-Siegel für die Behandlung von Depression, Angststörungen, Zwangsstörungen

und intermittierend Alzheimer Demenz.“, erklärt Prof. Dr. Tilo Kirchner,

Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. „Unsere klinischen und

wissenschaftlichen Schwerpunkte sind durch unsere vielfältigen internationalen,

streng begutachteten Publikationen in Fachzeitschriften anerkannt

ausgewiesen.“

Richtig ist, dass das Universitätsklinikum Marburg eine Lizenzgebühr für die

Nutzung des Siegels zahlt, diese Nutzungsgebühr ist jedoch unabhängig von der

Aufnahme in die Listen oder einer Auszeichnung.

„Das FOCUS-Ranking ist für uns nur einer von vielen Qualitätsbausteinen für

unsere medizinische Exzellenz. Wir erhalten viele positive Rückmeldungen von

Patient/innen und Ärztekolleg/innen für unsere Behandlungen. Das FOCUS-Ranking

komplettiert dabei das starke Bild unserer universitären Spitzenmedizin in

vielen Disziplinen und medizinischen Bereichen. Bisher gibt es für uns keinen

Anlass, an der Objektivität der Datenerhebung zu zweifeln, die zum

FOCUS-Ranking führt“, sagt der Ärztliche Geschäftsführer des

Universitätsklinikums Marburg, Prof. Dr. Harald Renz.

