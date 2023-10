Update der S1-Leitlinie zu Neurologischen Manifestationen bei COVID-19 veröffentlicht (DGN).

Im August 2020 wurde die S1-Leitlinie zu Neurologischen Manifestationen bei COVID-19 unter Federführung von Prof. Dr. med. Peter Berlit, Generalsekretär der DGN, veröffentlicht. Nun folgte ein erstes Leitlinien-Update [1], denn es gab zwischenzeitlich relevante Erkenntnisse im Hinblick auf neurologische

Manifestationen, ihre Therapien sowie die besondere Risikokonstellation von

Patientinnen und Patienten mit neurologischen Erkrankungen. Eine wichtige

Botschaft ist, dass bei ihnen keine Kontraindikation gegen die

SARS-CoV-2-Impfung vorliegt. Eine weitere bedeutsame Erkenntnis: Menschen, die

in der Vergangenheit einen Schlaganfall erlitten haben, sind eine

COVID-19-Hochrisikogruppe.

Bei COVID-19-Erkrankungen kann es zum Auftreten von neurologischen

Manifestationen wie Riech- und Geschmacksstörungen, Enzephalopathien,

Enzephalomyelitiden, ischämischen Schlaganfällen und intrazerebralen Blutungen

sowie neuromuskulären Erkrankungen kommen. Unter Federführung von Prof. Dr.

med. Peter Berlit, Generalsekretär der DGN, wurde aktuell ein Update der

S1-Leitlinie zu „Neurologischen Manifestationen bei COVID-19“ veröffentlicht.

„Die Forschungsaktivität zu SARS-CoV-2/COVID-19 ist enorm hoch und wir haben in

den letzten sechs Monaten neue, relevante Erkenntnisse im Hinblick auf

neurologische Manifestationen, ihre Therapien sowie die besondere

Risikokonstellation von Patientinnen und Patienten mit neurologischen

Erkrankungen gewinnen können“, so Berlit. Eine gute Nachricht und besonders

zentral in der aktuellen Situation sei demnach die Erkenntnis, dass eine

vorbestehende neurologische Erkrankung nach jetzigem Wissensstand keine

Kontraindikation gegen eine SARS-CoV-2-Impfung ist.

„Wir können nun auch genauer als vor einem halben Jahr die Risikogruppen

benennen“, so der Experte. Nach aktueller Datenlage scheinen Patientinnen und

Patienten mit neuroimmunologischen Erkrankungen wie z.B. der Multiplen

Sklerose, kein erhöhtes Risiko für eine SARS-CoV-2-Infektion oder schwere

COVID-19-Verläufe zu haben. Lediglich für jene, die mit einem monoklonalen

Antikörper gegen das CD20-Antigen (Rituximab und Ocrelizumab) behandelt werden,

liegen Berichte vor, die auf ein erhöhtes Infektions- und Mortalitätsrisiko

hindeuten. Ebenso scheinen Patientinnen und Patienten mit präexistenten

neuromuskulären Erkrankungen entgegen anfänglicher Befürchtungen keine

besondere Gefährdungslage zu haben. Überraschend ist hingegen die Erkenntnis,

dass Menschen mit zerebrovaskulären Erkrankungen in der Anamnese oft sehr

schwer an COVID-19 erkranken und eine besonders vulnerable Gruppe darstellen.

Der Experte bringt es so auf den Punkt: „Wer bereits einen Schlaganfall gehabt

hat, ist COVID-19-Risikopatientin/-patient, sollte sich in besonderem Maße vor

dem Virus schützen, die Kontaktbeschränkungen und Hygieneregeln strikt

einhalten und ein Impfangebot unbedingt wahrnehmen!“

Das Auftreten verschiedener neurologischen Manifestationen während der

COVID-19-Erkrankung beeinflusst, wie man heute weiß, die Prognose der

Betroffenen. Während der Viruserkrankung auftretende Enzephalopathien

(Verwirrtheit, Bewusstseinsstörungen und Gedächtnisprobleme) zeigen eine klare

Assoziation mit höherer Morbidität und Mortalität.

Das Leitlinien-Update beleuchtet alle wesentlichen neurologischen Aspekte der

COVID-19-Erkrankung und gibt Informationen zur Pathogenese, der Prognose, zur

Diagnostik und Therapie – übrigens auch im Hinblick auf anhaltende Symptome.

Bekannt ist, dass bei vielen Betroffenen die COVID-19-assoziierten

Riechstörungen über eine lange Zeit anhalten. Die Leitlinie empfiehlt, dass bei

einer Dauer von über vier Wochen eine neurologische und HNO-ärztliche

Vorstellung mit weiterführender Diagnostik erfolgen sollte. Empfohlen wird dann

ein konsequentes, strukturiertes „Riechtraining“, während die Datenlage für

Kortikoid-haltige Nasensprays noch zu heterogen sei, um eine gesicherte

Empfehlung auszusprechen. Offensichtlich sind neben Riech- und

Geschmacksstörungen eine abnorme Erschöpfbarkeit (Fatigue) und neurokognitive

Probleme eine häufige COVID-19-Krankheitsfolge, welche auch nach leichten

Verläufen der Akuterkrankung fortbestehen können. „Diese COVID-19-Spätfolgen

werden wir in unserer DGN-Leitlinie behandeln, sobald zuverlässige Daten zu den

Ursachen und zum Management dieser neurologischen Folgekomplikationen

vorliegen“, verspricht Prof. Berlit. Die bestehende Leitlinie wurde als „Living

Guideline” angelegt, bei der eine jährliche Aktualisierung mit kontinuierlicher

Überprüfung vorgesehen ist.

