Vakuumtherapie: Hinweis auf Nutzen bei primärer Wundheilung - OP-Wunden schließen sich häufiger und schneller, Infektionen sind seltener (IQWiG).

OP-Wunden schließen sich häufiger und schneller, Infektionen sind seltener / 23% der Daten weiter unter Verschluss Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) hat seinen zweiten Abschlussbericht zur Nutzenbewertung der Vakuumversiegelungstherapie (VVS) bei Wunden

vorgelegt. Gegenstand ist die intendierte primäre Wundheilung, also die Behandlung von Wunden, wie sie

typischerweise bei einer Operation entstehen. Das Institut bescheinigt der

VVS-Methode hier einen Hinweis auf einen höheren Nutzen im Vergleich zur

herkömmlichen Wundversorgung.

Bei beiden Bewertungen hat das Institut das Ergebnis herabgestuft, weil

Studiendaten fehlen und die Aussagesicherheit deshalb vermindert ist. Denn die

fehlenden Daten könnten den Nutzen oder den Schaden größer oder kleiner

erscheinen lassen (Publikationsbias).

Unterdruck soll Durchblutung erhöhen

Bei der VVS wird die Wunde luftdicht mit einem Verband abgedeckt, an den über

einen dünnen Schlauch eine Pumpe angeschlossen ist. Diese saugt ständig

Wundflüssigkeit ab, wodurch im Wundbereich ein Unterdruck entsteht. Dies soll

die Durchblutung der Wunde erhöhen. Zudem bleibt die Wunde feucht, was die

Heilung ebenfalls fördern soll.

Die VVS wird unter anderem bei schwer heilenden oder großflächigen Wunden

eingesetzt, etwa bei Patientinnen und Patienten mit einem Dekubitus

(Wundliegen) oder nach einer Operation. Von einer intendierten primären

Wundheilung sprechen Fachleute dann, wenn die Wundränder bündig anliegen und

zusammengenäht werden können, wie es etwa nach einer Operation der Fall ist.

Bei der sekundären Wundheilung muss sich dagegen Gewebe neu bilden, die Wunde

sich zusammenziehen oder Haut transplantiert werden.

Studienteilnehmer überwiegend mit Risikofaktoren

Für den Abschlussbericht zur primären Wundheilung standen dem Institut

verwertbare Daten aus insgesamt 45 randomisierten kontrollierten Studien zur

Verfügung. Untersucht wurden Wunden infolge einer Operation vor allem in der

Geburtshilfe, in der Bauch-, Gefäß- und Herzchirurgie sowie in der

Endoprothetik (Gelenkersatz).

An diesen Studien teilgenommen hatten insgesamt 6981 Patientinnen und

Patienten. Bei den meisten von ihnen war eine erschwerte Wundheilung zu

erwarten, weil sie mindestens einen Risikofaktor aufwiesen, etwa Adipositas

(Fettleibigkeit) oder Diabetes mellitus.

Vorteil bei Infektionen und Wundverschluss

Der Standardversorgung überlegen zeigt sich die VVS in Hinblick auf

Infektionen. Sie traten an den Wunden seltener auf. Allerdings legen

Informationen aus den Studien nahe, dass dieser Unterschied zwischen den

Behandlungsgruppen überwiegend durch leichte, nicht durch schwere Infektionen

zustande kommt. Dazu passt, dass sich die höhere Infektionsrate in der

Vergleichsgruppe auch nicht in einem längeren Klinikaufenthalt niederschlägt.

Beim Zielkriterium Wundverschluss zeigen sich Vorteile zugunsten der VVS: Mehr

Wunden heilen und der Prozess verläuft schneller. Allerdings ist die

Aussagesicherheit der Studien hierzu noch geringer als bei den Infektionen.

Bei den übrigen Endpunkten (unter anderem bei Sterblichkeit, Schmerzen,

Lebensqualität) zeigen die Studien keine relevanten Unterschiede in Hinblick

auf einen Nutzen oder Schaden der VVS. Insgesamt konstatiert das IQWiG einen

Hinweis auf einen höheren Nutzen.

Schärfere Transparenzregeln bei Medizinprodukten nötig

„Seit mehr als 20 Jahren wird die Vakuumversiegelungstherapie (VVS) bei Wunden

in Kliniken eingesetzt, über 100 Studien wurden abgeschlossen. Dennoch sind

Aussagen zu Nutzen und Schaden zum Teil unsicher, weil Studienverantwortliche

Ergebnisse unter Verschluss halten. Dabei wurden einige Studien bereits vor

über 10 Jahren abgeschlossen“, kommentiert IQWiG-Ressortleiter Stefan

Sauerland.

Das Institut hält die Transparenzregeln für klinische Studien mit

Medizinprodukten deshalb weiterhin für nicht ausreichend und fordert, die

gleichen Anforderungen zu stellen wie bei Arzneimitteln.

Quelle: IQWiG, 07.08.2019