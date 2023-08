Vermeidung unnötiger Anti-D-Prophylaxen bei rhesus-negativen Schwangeren: Vorgeburtliche Bestimmung des kindlichen Rhesusfaktors wird Kassenleistung (Gemeinsamer Bundesausschuss).

Schwangeren mit rhesus-​negativem Blutgruppenmerkmal wird zukünftig ein sicheres Verfahren zur Bestimmung des fetalen Rhesusfaktors aus mütterlichem Blut zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung angeboten. Diesen Beschluss fasste der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) am Donnerstag in Berlin. Bisher

erhalten alle rhesus-​negativen Schwangeren eine Anti-​D-Prophylaxe. Die

vorgeburtliche Rhesusfaktorbestimmung ermöglicht nun eine gezielte Prophylaxe

nur für Schwangere, die diese benötigen, das heißt mit einem rhesus-​positiven

Kind. Die medizinisch unnötige Gabe von Immunglobulinen an Schwangere, die ein

rhesus-​negatives Kind erwarten, kann vermieden werden.

„Die neue Möglichkeit einer vorgeburtlichen Rhesusfaktorbestimmung ist für jene

Frauen relevant, die selbst rhesus-​negativ sind – hier besteht die potentielle

Gefahr einer Unverträglichkeit zwischen dem mütterlichen und dem kindlichen

Blut. Geschätzt 30 bis 40 Prozent aller rhesus-​negativen Frauen erwarten

jedoch ein rhesus-​negatives Kind, Anti-​D-Antikörper werden also nicht

gebildet. Bei diesen Schwangeren kann, sofern sie die Rhesusfaktorbestimmung in

Anspruch nehmen, zukünftig auf eine Anti-​D-Prophylaxe verzichtet werden“,

erläuterte Dr. Monika Lelgemann, unparteiisches Mitglied des G-BA und

Vorsitzende des Unterausschusses Methodenbewertung.

Medizinische Notwendigkeit einer Anti-​D-Prophylaxe bei rhesus-​negativen

Schwangeren

Der Rhesusfaktor RhD ist ein Blutgruppenmerkmal, er wird auch Antigen D

genannt. Menschen mit diesem Merkmal sind „rhesus-​positiv“. Fehlt das Merkmal,

sind sie „rhesus-​negativ“. Erwartet eine rhesus-​negative Frau ein

rhesus-​positives Kind, kann das mütterliche Blut Abwehrstoffe

(Anti-​D-Antikörper) bilden. In den meisten Fällen kommt es erst während der

Geburt zur Übertragung von kindlichem Blut in den Blutkreislauf der Mutter, so

dass für das erste Kind häufig keine Gefahr besteht. Wird die Mutter jedoch

erneut mit einem rhesus-​positiven Kind schwanger, können ihre Antikörper in

den Blutkreislauf des Ungeborenen gelangen, seine Entwicklung schwer

beeinträchtigen und sogar lebensbedrohlich für das Kind sein.

Bislang wird allen rhesus-​negativen Frauen während der Schwangerschaft zu

einer Behandlung mit speziellen Anti-​D-Immunglobulinen geraten, die aus

menschlichem Spenderblut hergestellt werden. Diese generelle Gabe war bisher

angezeigt, da der Rhesusfaktor des Kindes während der Schwangerschaft nicht

ohne weiteres bestimmt werden konnte und erst nach der Geburt festgestellt

wurde, ob das Kind rhesus-​positiv ist.

Neue Möglichkeit zur vorgeburtlichen Bestimmung des kindlichen Rhesusfaktors

Rhesus-​negative Schwangere werden von ihrer Gynäkologin oder ihrem Gynäkologen

zukünftig über die Möglichkeit informiert, zur Vermeidung einer unnötigen

Anti-​D-Prophylaxe den Rhesusfaktor ihres Kindes bereits vor der Geburt

bestimmen zu lassen. Eine Ausnahme besteht lediglich für Schwangere, die

Mehrlinge erwarten, da hier die vorhandene Studienlage nicht ausreicht, um

festzustellen, ob der Test hinreichend zuverlässig ist.

Für die vorgeburtliche Bestimmung des kindlichen Rhesusfaktors wird eine

Blutprobe der schwangeren Frau benötigt. Das mütterliche Blut enthält

Erbmaterial des Kindes, das mithilfe eines Testverfahrens – der

molekulargenetischen Analyse zellfreier fetaler DNA – analysiert wird. Ein

solcher Test soll frühestens ab der 12. Schwangerschaftswoche zur Anwendung

kommen, und es dürfen nur solche Tests verwendet werden, deren hohe Testgüte

durch Studien belegt ist.

Da es sich bei der vorgeburtlichen Rhesusfaktorbestimmung aus der Blutprobe der

Schwangeren um eine genetische Untersuchung handelt, gelten für die ärztlichen

Aufklärungs-​ und Beratungsverpflichtungen die Vorgaben des

Gendiagnostikgesetzes. Zudem stellt der G-BA eine Versicherteninformation zur

Verfügung.

Inkrafttreten des Beschlusses

Der Beschluss wird dem Bundesministerium für Gesundheit vorgelegt und tritt

nach Nichtbeanstandung und Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft. Die

Leistungen können erbracht werden, nachdem der Bewertungsausschuss über die

Höhe der Vergütung im Einheitlichen Bewertungsmaßstab entschieden hat.

Hintergrund – Vorgeburtlichen Bestimmung des Rhesusfaktors des Kindes im Rahmen

der Vorsorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft

In den Richtlinien über die ärztliche Betreuung während der Schwangerschaft und

nach der Entbindung (Mutterschafts-​Richtlinien) sind Art, Umfang und

Voraussetzungen der Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung

geregelt. Die Überprüfung, ob eine neue Untersuchungs-​ oder Behandlungsmethode

nach dem wissenschaftlichen Stand der Erkenntnisse in die

Mutterschafts-​Richtlinien aufzunehmen ist, erfolgt im Rahmen eines sogenannten

Methodenbewertungsverfahrens. Hierbei bewertet der G-BA den Nutzen, die

medizinische Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Mit Beschluss vom August 2016 leitete der G-BA ein Beratungsverfahren zur

nichtinvasiven Bestimmung des Rhesusfaktors beim ungeborenen Kind ein. Ziel war

es festzustellen, ob mittels eines nichtinvasiven Testverfahrens, bei dem durch

die molekulargenetische Analyse zellfreier fetaler DNA aus dem mütterlichen

Blutplasma der Rhesusfaktor des Ungeborenen bestimmt wird, eine unnötige

Anwendung von humanem Immunglobulin vermieden werden kann. Mit der Gabe

verbunden sind sehr geringe Risiken für allergische Reaktionen und die

Übertragung von Infektionen.

Das IQWiG legte im Juni 2018 seinen Abschlussbericht zum aktuellen

Erkenntnisstand vor.

Quelle: Gemeinsamer Bundesausschuss, 20.08.2020