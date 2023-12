Vitos Orthopädische Klinik Kassel (OKK ) schließt Qualitätsvertrag mit der AOK Hessen (Pressemitteilung).

Die AOK Hessen hat mit der Vitos Orthopädischen Klinik Kassel, als erster Klinik in Hessen, einen Qualitätsvertrag abgeschlossen. Die Vereinbarung fördert eine besonders hochwertige Versorgung von Patienten mit Knie- und Hüftgelenkersatz. Steigerung von Lebensqualität und Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten

– das sind die obersten Ziele, die hinter der Vereinbarung zwischen AOK Hessen

und der Vitos Orthopädischen Klinik Kassel stehen.

Hochwertige Versorgung

Für den Patienten bedeutet der Qualitätsvertrag, dass er nach einem zwischen

Kasse und Klinik erarbeiteten Plan noch enger als sonst betreut, begleitet und

regelmäßig befragt wird. Die Klinik dokumen­tiert die Ergebnisse, wertet sie

aus und findet so Potenzial für Verbesserungen. „Generell wollen wir

Komplikationen und jede unnötige Operation vermeiden“, erklärt der Ärztliche

Direktor Prof. Dr. Guido Heers. „Rasche Terminvereinbarungen, eine realistische

Zielsetzung, beste Vorbereitung auf den Eingriff und Top-Versorgung in der

Klinik sowie ein nahtloser Übergang zur nachsta­tionären Behandlung sind

Faktoren, die wir dabei für sehr wichtig halten.“

Eines der führenden Häuser

Als EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung gehört die orthopädische

Fachkli­nik in Kassel Wilhelmshöhe mit ihrem Knowhow zu den deutschlandweit

führenden Häusern in Sachen Einsatz von Kunstgelenken. Unter anderem hat sie

als erste Kli­nik in Deutschland eine Datenbank für Endoprothesen aufgebaut.

„Wir arbeiten hier auf wissenschaftlichem Niveau und mit einem ausgezeichneten

Qualitätsmanage­ment. Damit sind wir ein passender Partner für den

AOK-Qualitätsvertrag“, so Klinik­geschäftsführer Bernd Tilenius. Ab sofort

können Versicherte der AOK Hessen, bei denen ein neues Hüft- oder Kniegelenk

eingesetzt werden soll, an der um eine Viel­zahl von gemessenen Parametern

ergänzten Versorgung teilnehmen. Aber auch alle anderen Patienten der Klinik

profitieren von den Erkenntnissen der Studien.

Qualität für Versicherte verbessern

Mit dem Qualitätsvertrag nutzen die Vertragspartner eine Möglichkeit, die der

Gesetzgeber im Jahr 2015 mit dem Krankenhausstrukturgesetz geschaffen hat.

„Wir glauben, dass wir durch die Vereinbarung von Anreizen und höherwertigen

Qualitätsanforderungen eine weitere Verbesserung der Versorgung erreichen

können“, so Dr. Roland Strasheim, Hauptabteilungsleiter bei der AOK Hessen.

„Als AOK Hessen möchten wir eine qualitätsgesicherte, wirksame und

wirtschaftliche Gesundheitsversorgung unserer Versicherten gewährleisten.“

Deutschlandweit werden mit Einverständnis der Patienten die Studiendaten aus

allen mit Krankenkassen vereinbarten Q-Verträgen zur Endoprothetik zentral im

IQTIG Institut für Qualität und Transparenz im Gesundheitswesen erfasst, um so

die endoprothetische Versorgung in allen Kliniken zu optimieren und die bereits

hohe Qualität weiter zu verbessern.

Quelle: Pressemitteilung, 19.05.2020