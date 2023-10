Weitere Informationen zu dem Fall des ehemaligen Assistenzarztes am Evangelischen Krankenhaus Bielefeld (Pressemitteilung).

Stellungnahme des Evangelischen Klinikums Bethel: Aus aktuellem Anlass geben wir Ihnen weitere Informationen zu dem Fall des ehemaligen Assistenzarztes, dem schwerste Sexualdelikte vorgeworfen werden. Am Dienstag, den 22. September 2020, haben wir von den schockierenden Vorwürfen eines Sexualdelikts gegen einen früheren Assistenzarzt (AA) unseres Hauses

erfahren. Erschrocken und entsetzt sehen wir uns mit dieser hochkriminellen Tat

konfrontiert. Bis zu diesem Zeitpunkt war uns ein Ermittlungsverfahren gegen

diesen AA aus dem April 2020 bekannt. Dabei ging es ausschließlich um den

Tatverdacht der Körperverletzung in Bezug auf eine nicht sachgerechte

Medikamentengabe. Klinikleitung und Geschäftsführung haben seit Bekanntwerden

dieses Verfahrens im April vollumfänglich und unverzüglich mit den Behörden

kooperiert und geforderte Unterlagen übergeben. Der Mitarbeiter wurde

unverzüglich freigestellt.

Der Vorwurf der nicht-sachgerechten Medikamentengabe aus dem September 2019

wurde somit sorgfältig seitens der Klinikleitung aufgearbeitet. Trotz aller

Bemühungen ergaben sich keine Beweise für ein Fehlverhalten des AA, die Anlass

dazu gegeben hätten, die Behörden einzuschalten, insbesondere gab es keinerlei

Hinweise oder Beschwerden, die auf ein Sexualdelikt hingewiesen haben. Diese

Sachlage hat sich jedoch seit Bekanntgabe der neuen Ermittlungsergebnisse durch

die Staatsanwaltschaft am Dienstag, den 22. September 2020, grundlegend und

dramatisch verändert. Mit dem Wissen von heute hätte man den gesamten

Sachverhalt womöglich anders bewertet. Aber zu jenem Zeitpunkt kannten wir den

Kontext dieser hochkriminellen Taten schlichtweg nicht.

Dieses Verfahren geht auf eine Anzeige aus dem September 2019 zurück, von der

wir dann im April 2020 Kenntnis erlangt haben. Parallel zu dieser Anzeige wurde

das EvKB durch eine Patientenbeschwerde auf ein mögliches Fehlverhalten dieses

AA aufmerksam. Die Patientin warf dem AA vor, ihr mutmaßlich

Sedativa/Betäubungsmittel verabreicht zu haben. Die Zimmernachbarin äußerte

ebenfalls diesen Verdacht. Noch an demselben Tag fand ein Gespräch des

Oberarztes mit den Patientinnen statt, das der Klärung des Sachverhalts dienen

sollte. Außerdem wurde der AA durch den zuständigen Chefarzt zu den

vorgebrachten Beschwerdegründen befragt. Es gab zu diesem Zeitpunkt keinerlei

Hinweise auf ein Sexualdelikt im EvKB. Auch von den Patientinnen wurde nichts

Derartiges geäußert. Es wurden alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet, um

dem Vorwurf der nicht-sachgemäßen Medikamentengabe nachzugehen. Neben dem oben

genannten Gespräch wurden auf Vorschlag des Oberarztes am selben Tag

medizinisch-labortechnische Untersuchungen durchgeführt, um den Vorwurf

objektiv abzuklären. Zusätzlich wurde der Betäubungsmittel-Verbrauch der

gesamten Klinik kontrolliert. Beide Untersuchungen ergaben keine

Auffälligkeiten. Zu dem damaligen Zeitpunkt ließ sich auf Grundlage dieser

Aufarbeitung der Verdacht der Patientinnen nicht erhärten.

Zwei Monate zuvor, im Juli 2019, soll während eines vorhergehenden

Klinikaufenthaltes eine der beiden Patientinnen eine Propofol-Flasche in ihrem

Bett gefunden und dem Klinikpersonal übergeben haben. Zu diesem Zeitpunkt kam

es zu keiner offiziellen Beschwerde. Im September 2019 hat die betroffene

Patientin im Zuge ihrer Beschwerde über diesen Vorgang berichtet. Weder die

Pflegedienstleitung noch die ärztliche Leitung hatten bis dahin Kenntnis von

dem Fund einer solchen Flasche. Aus diesem Grund konnte keine Klärung des

Sachverhalts erfolgen. Auch aus den laufenden Ermittlungen ist uns

Gegenteiliges nicht bekannt. Propofol ist ein Narkosemittel, das nicht unter

das Betäubungsmittelgesetz fällt. Der Verbrauch von Propofol liegt im EvKB bei

jährlich 44.000 Ampullen. Diese Größenordnung ist für das EvKB als Haus der

Maximalversorgung mit hohem Notfallaufkommen ein normaler Wert.

Betäubungsmittel, wie Opiate, werden dagegen verschlossen aufbewahrt und streng

kontrolliert.

In der Presse wurden Vorwürfe kommuniziert, dass sich von Seiten des Klinikums

niemand aktiv an Opfer gewandt habe. Hierzu folgende Stellungnahme:

Wir wollten umgehend Kontakt mit den Opfern aufnehmen und haben uns dazu

beraten lassen: Um die Ermittlungen nicht zu beeinflussen, empfehlen die

Behörden allerdings, in solchen Fällen von einer Kontaktaufnahme abzusehen.

Auch Institutionen der Opferhilfe und spezialisierte Psychiater raten davon ab,

weil eine aktive Ansprache die Opfer weiter traumatisieren könnte. Aus diesen

Gründen mussten wir aktuell von einer Kommunikation mit den Patientinnen

absehen. Sobald es die Situation erlaubt, werden wir unverzüglich mit den

Patientinnen in Kontakt treten, wenn sie es möchten. Wir haben außerdem direkt

nach Bekanntwerden telefonische Anlaufstellen für Betroffene eingerichtet. Für

diejenigen, die sich nicht an unser Haus wenden möchten, haben wir mit anderen

Beratungsstellen Kontakt aufgenommen und um Unterstützung gebeten.

Quelle: Pressemitteilung, 30.09.2020