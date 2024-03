Weniger Bandscheiben-Operationen in Westfalen-Lippe

Viele Eingriffe mussten in der Corona-Pandemie verschoben werden (AOK).

In Westfalen-Lippe wurden im vergangenen Jahr weniger Bandscheiben-Operationen durchgeführt. Das belegt eine aktuelle Auswertung der AOK NordWest. Danach ist die Zahl der stationären Eingriffe im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent gesunken. Insgesamt wurden im Jahr 2021 in Westfalen-Lippe 3.892

Bandscheiben-Operationen durchgeführt. „Aufgrund der Corona-Pandemie wurden zahlreiche planbaren Operationen verschoben oder ausgesetzt. Das betrifft auch

Bandscheiben-Operationen. Viele Kliniken in Westfalen-Lippe waren aufgrund der

Pandemie nicht mehr im Normalbetrieb und mussten vielfach Kapazitäten für die

an COVID-19 erkrankten Patientinnen und Patienten freihalten“, sagt Tom

Ackermann, Vorstandsvorsitzender der AOK NordWest.

Auf der anderen Seite spielte aber auch die Angst gerade älterer Menschen, sich

im Krankenhaus zu infizieren und gegebenenfalls schwer zu erkranken, eine

wichtige Rolle beim Rückgang der Fallzahlen. „Es ist zu vermuten, dass

Betroffene in der Pandemie aus Angst vor Ansteckung auf einen Klinikbesuch

verzichtet haben, soweit es medizinisch vertretbar war“, so Ackermann.

Vor einer Bandscheibenoperation sollten sich Patienten eine ärztliche

Zweitmeinung einholen, die unabhängig und neutral sein sollte. Die Kosten dafür

trägt die AOK für ihre Versicherten. Die Zweitmeinung dient dazu, sich ein

umfassendes Bild über seinen Gesundheitszustand zu machen und sich zu

vergewissern, ob die geplante Operation erforderlich und richtig ist oder es

Behandlungsalternativen gibt. Dabei prüft ein weiterer Arzt den bisherigen

Befund und führt ein Anamnese- und Beratungsgespräch durch. Bevor eine

Rückenoperation durchgeführt wird, sollten konservative Behandlungen wie

beispielsweise Physiotherapie und eine begleitende medikamentöse Therapie

ausgeschöpft sein. Eine passive Therapie nach dem Motto, ich lege mich hin und

lasse mich massieren, hilft nicht. Wer fit werden will, muss mitarbeiten. Am

besten geht das mit Bewegung. Radfahren, Nordic Walking, Yoga, Schwimmen,

moderates Ausdauertraining und gezielte Übungen können die Muskulatur

kräftigen.

Quelle: AOK, 19.04.2022