Zolgensma®: G-BA verbindet Anwendung der Gentherapie mit hohen Qualitätsstandards (Gemeinsamer Bundesausschuss).

Alle Einrichtungen, die das neuartige Gentherapeutikum Zolgensma bei Säuglingen und Kleinkindern mit spinaler Muskelatrophie (SMA) einsetzen wollen, müssen im Interesse der Patientensicherheit zukünftig hohe Qualitätsstandards einhalten. So sieht es der heute getroffene Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) vor. Ziel

der vom G-BA definierten Qualitätsstandards ist es, die besten Voraussetzungen

für eine erfolgreiche Behandlung der jungen Patientinnen und Patienten zu schaffen.

Wesentliche Punkte der qualitätssichernden Anforderungen betreffen die

Infrastruktur und Organisation der medizinischen Einrichtungen. Nachweislich

müssen sie zudem über eine pflegerische und fachärztliche Kompetenz in der

Behandlung von neuromuskulären Erkrankungen und speziell der SMA verfügen. Der

heute gefasste Beschluss des G-BA tritt in Kraft, wenn das Bundesministerium

für Gesundheit innerhalb von zwei Monaten keine rechtlichen Einwände erhebt.

Bestehende Behandlungseinrichtungen müssen anschließend innerhalb von 6 Monaten

nachweisen, dass sie die Anforderungen erfüllen.

„Eltern genauso wie die behandelnden Ärztinnen und Ärzte verknüpfen riesige

Hoffnungen und Erwartungen mit der gentherapeutischen Behandlung von Kindern

mit spinaler Muskelatrophie. Denn bislang gibt es kaum Therapiealternativen.

Und der Hersteller verspricht Heilung bei einer einmaligen Anwendung. Der

Therapieansatz zur Behandlung dieser seltenen und hoch komplexen Erkrankung ist

komplett neuartig, deshalb wissen wir naturgemäß leider noch wenig über akute

und langfristige Nebenwirkungen oder Komplikationen. Hinzukommt, dass die

Datenlage zu diesem Orphan Drug, also einem Arzneimittel gegen seltene

Krankheiten, derzeit sehr schwach ist. Der G-BA hat deshalb im Sinne der

Patientensicherheit bewusst hohe fachliche Anforderungen an die Erfahrungen der

Einrichtungen in Bezug auf die Differentialdiagnostik, die Anwendung und die

Nachsorge definiert, um die Therapie auf besonders spezialisierte

Behandlungseinrichtungen zu konzentrieren. Krankenhäuser, die diese

Qualitätsanforderungen nachweislich erfüllen, sollten aus Sicht des G-BA keine

Einzelfallanträge zu der Arzneimitteltherapie mehr stellen müssen. Dieser für

die Leistungserbringer sehr wichtige Punkt sollte jedoch auch gesetzlich

klargestellt werden. Einen entsprechenden Vorschlag haben die drei

unparteiischen Mitglieder in die Diskussion um das

Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz eingebracht“, erläuterte Prof.

Josef Hecken, unparteiischer Vorsitzender des G-BA und Vorsitzender des

Unterausschusses Arzneimittel.

Zudem gibt Prof. Hecken einen Ausblick auf weitere Zolgensma®-​Beschlüsse: „Bei

den Plenumssitzungen Mitte Dezember und voraussichtlich auch Anfang Februar

wird Zolgensma® ebenfalls eine Rolle spielen. Trotz der bislang unvollständigen

Datenlage wird der G-BA im Dezember das Bewertungsverfahren zum Ausmaß des

Zusatznutzens von Zolgensma® vorläufig abschließen – da es sich um ein Orphan

Drug handelt, gilt der Zusatznutzen aufgrund einer gesetzlichen

Grundsatzentscheidung bereits als gegeben. In unseren Entscheidungsunterlagen

werden wir auch darstellen, was wir zum therapeutischen Nutzen und den

Nebenwirkungen derzeit wissen. Das sind gerade für behandelnde Ärztinnen und

Ärzte nochmals wertvolle Informationen. Für Anfang Februar ist ein Beschluss

geplant, mit dem wir zum ersten Mal in die sogenannte anwendungsbegleitende

Datenerhebung einsteigen werden: Bei Zolgensma® wollen wir aus der laufenden

Versorgung der Patientinnen und Patienten Daten gewinnen, um den

therapeutischen Stand des Arzneimittels im Vergleich zu Alternativen besser

beurteilen zu können. Denn bei Zolgensma® lagen zum Zeitpunkt der Zulassung

noch keine vollständigen klinischen Daten zur Beurteilung des langfristigen

Zusatznutzens vor.“

Zolgensma® zur Behandlung der spinalen Muskelatrophie (SMA)

Die SMA ist eine seltene, genetisch bedingte neuromuskuläre Erkrankung. Sie

geht einher mit Muskelschwäche und Skelettverformungen und führt in der

schwersten Form unbehandelt zum Tod. Jährlich werden in Deutschland ca. 80 bis

120 Kinder (davon mindestens die Hälfte mit SMA Typ 1, der schwersten Form der

SMA) mit dieser genetischen Krankheit geboren. Die wenigen

Behandlungsmöglichkeiten beschränken sich derzeit (neben der Therapie mit

Zolgensma®) je nach Erkrankungsbild auf eine dauerhafte Gabe des

Antisense-​Oligonukleotids Spinraza® (Nusinersen) oder auf eine

patientenindividuell optimierte, unterstützende Behandlung, um Symptome zu

lindern und die Lebensqualität zu verbessern.

Zolgensma® kann in Deutschland seit dem 1. Juli 2020 bei der Behandlung der SMA

eingesetzt werden. Es handelt sich um eine Gentherapie, die bei bestimmten

Formen der SMA eine Kopie des fehlenden Gens liefert und entsprechend

frühzeitig in den Krankheitsverlauf eingreifen soll, um das Fortschreiten der

Muskelschwäche aufzuhalten. Zolgensma® wird einmalig angewendet.

Beschlossene Anforderungen an Diagnostik, Anwendung und Nachsorge

Die Qualitätsanforderungen konzentrieren sich auf den Einsatz von Zolgensma®

bei Säuglingen, Kleinkindern und Kindern. Die Zulassung dieses Arzneimittels

schränkt nicht dessen Anwendung auf eine bestimmte Altersgruppe ein. Es ist

jedoch aufgrund der bislang begrenzten Erfahrungen mit Patientinnen und

Patienten älter als 2 Jahre oder schwerer als 13,5 kg davon auszugehen, dass

die Anwendung bei älteren Patientinnen und Patienten seltener erfolgt.

Im Bereich der Diagnosestellung will der G-BA mit seinen Anforderungen

sicherstellen, dass die Voraussetzungen für den Einsatz von Zolgensma® gegeben

sind. Insbesondere muss molekulargenetisch abgeklärt werden, dass bei der

klinisch diagnostizierten SMA genau die Gendefekte vorliegen, die mit

Zolgensma® behandelt werden können.

Bezogen auf die Infrastruktur der medizinischen Einrichtung sowie ihre

pflegerische und fachärztliche Kompetenz gibt der G-BA vor, dass die Anwendung

von Zolgensma® ausschließlich durch Fachärztinnen und Fachärzte für Kinder-​

und Jugendmedizin mit Schwerpunkt Neuropädiatrie erfolgt. Dadurch soll das

Risiko von Komplikationen sinken. Zugleich soll abgesichert werden, dass

Patientinnen und Patienten optimal und unverzüglich betreut werden, sollten

Komplikationen dennoch einmal auftreten. Hierzu gehört auch, dass die

Einrichtung anhand von Fallzahlen ihre Erfahrung in der Behandlung von

neuromuskulären Erkrankungen und insbesondere auch der SMA belegen muss. Diese

Erfahrungswerte können beispielsweise über die Meldung der Behandlungen an das

Register für Patienten mit spinaler Muskelatrophie, dem SMArtCARE-​Register,

dokumentiert werden.

Aufgrund des bislang unbekannten Nebenwirkungsprofils bei diesem neuartigen

Therapieprinzip definiert der G-BA einen speziellen Plan für die ambulante

Nachsorge. Vorgesehen ist, dass die Patientinnen und Patienten mindestens 15

Jahre nachbeobachtet werden und hierzu in genau festgelegten Intervallen

untersucht werden.

Inkrafttreten

Der Beschluss wird dem Bundesministerium für Gesundheit zur Prüfung vorgelegt

und tritt nach Nichtbeanstandung und Veröffentlichung im Bundesanzeiger in

Kraft.

Hintergrund: Qualitätsgesicherte Anwendung von Onasemnogen-​Abeparvovec als

Arzneimittel für neuartige Therapien (ATMP)

Der Wirkstoff Onasemnogen-​Abeparvovec gehört zur Gruppe der Arzneimittel für

neuartige Therapien (Advanced Therapy Medicinal Products, ATMP). Mit dem im

August 2019 in Kraft getretenen Gesetz für mehr Sicherheit in der

Arzneimittelversorgung (GSAV) erhielt der G-BA die neue Aufgabe, in einer

Richtlinie qualitätssichernde Anforderungen an die vertragsärztliche und

stationäre Anwendung von ATMP festzulegen. Dabei geht es insbesondere um die

notwendige Qualifikation der Leistungserbringer und um strukturelle

Anforderungen. Der G-BA kann die Anforderungen auch indikationsbezogen oder

bezogen auf Arzneimittelgruppen festlegen.

Der auf Basis der neuen gesetzlichen Regelungen getroffene Beschluss über

Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei der Anwendung von Onasemnogen-​Abeparvovec

bei spinaler Muskelatrophie (SMA) wird Bestandteil der neuen Richtlinie zu

Anforderungen an die Qualität der Anwendung von Arzneimitteln für neuartige

Therapien gemäß § 136a Absatz 5 SGB V (ATMP-​Qualitätssicherungs-Richtlinie –

ATMP-​QS-RL).

Pressemitteilung zum Download

(PDF 100.57 kB)

Quelle: Gemeinsamer Bundesausschuss, 20.11.2020