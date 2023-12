Az. 1 BvR 318/17, 1 BvR 2207/17, 1 BvR 1474/17: Bundesverfassungsgericht zur Aufwandspauschale (Solidaris).

Im Streit um die sogenannte Aufwandspauschale für die Prüfung von Krankenhausabrechnungen hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG – Beschluss vom 26. November 2018 – 1 BvR 318/17;

1 BvR 2207/17; 1 BvR 1474/17) die Verfassungsbeschwerden mehrerer Krankenhausträger nicht zur Entscheidung angenommen. In dem Beschluss stellt das BVerfG klar, dass die vor 2016

geltende Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) zur Aufwandspauschale bei der Prüfung von Krankenhausabrechnungen die Grenzen zulässiger richterlicher

Rechtsfortbildung nicht überschreitet.

Im Kern ging es um die Frage, ob das vom 1. Senat des BSG mit mehreren Urteilen

vom 1. Juli 2014 entwickelte Prüfregime der „sachlich-rechnerischen

Richtigkeit“ – zumindest bis zur Einfügung des § 275 Abs. 1c S. 4 SGB V zum 1.

Januar 2016 – verfassungswidrig ist. Die Richter des 1. Senats des BSG

vertraten die Ansicht, dass das Krankenhaus keinen Anspruch auf Zahlung einer

Aufwandspauschale habe, wenn die sachlich-rechnerische Richtigkeit der Rechnung

durch den MDK überprüft wird und die Prüfung nicht zu einer Rechnungsminderung

führt. Während die Krankenhausträger vor den Instanzgerichten Erfolg hatten,

hob das BSG die Urteile auf. Mit den Verfassungsbeschwerden versuchten die

Krankenhausträger, die Rechtsprechung des BSG zu kippen.

Das BVerfG nahm die Verfassungsbeschwerden wegen Unzulässigkeit und

Unbegründetheit nicht zur Entscheidung an. Selbst wenn man davon ausgehe, dass

es sich bei der angegriffenen BSG-Rechtsprechung bzw. dessen Differenzierung

zwischen einer sachlich-rechnerischen Prüfung und einer in § 275 Abs. 1 Nr. 1

Alt. 2 SGB V allein geregelten Auffälligkeitsprüfung um richterliche

Rechtsfortbildung handele, seien deren verfassungsrechtliche Grenzen noch nicht

überschritten. Zwar wäre ein anderes Verständnis der maßgeblichen Vorschriften

vertretbar, wenn nicht sogar naheliegend. Jedoch könne dem Wortlaut des § 275

Abs. 1 Nr. 1 SGB V nicht entnommen werden, dass die Vorschrift alle denkbaren

Abrechnungsprüfungen der Krankenkassen unter Einbeziehung des MDK erfasse und

eine Aufwandspauschale anfalle. Auch verletze die Ansicht des BSG, § 275 Abs.

1c Satz 4 SGB V entfalte erst ab 1. Januar 2016 Wirkung, ebenfalls nicht die

Grenzen verfassungsrechtlich zulässiger Rechtsfortbildung.

Fazit

Der Beschluss des BVerfG ist eine herbe Enttäuschung. Die Verfassungsrichter

führen auf der einen Seite aus, mit der Anfügung von § 275 Abs. 1c S. 4 SGB V

sei die streitige Rechtsprechung durch den Gesetzgeber korrigiert worden,

kommen aber dennoch zu dem Schluss, die Rechtsprechung des BSG überschreite die

Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung nicht. Etliche Stimmen in der

Fachliteratur, aber auch eine Vielzahl von Instanzgerichten lehnen diese

Rechtsprechung explizit ab. So bezeichnet etwa der Vorsitzende Richter am BSG

a. D. Dr. Ulrich Hambüchen in seinem Rechtsgutachten vom 4. Januar 2016 die

BSG-Rechtsprechung zur Aufwandspauschale als „frei erfunden“ und „objektiv

willkürlich“. Einige Sozialgerichte sehen in der Unterscheidung zwischen einer

„Auffälligkeitsprüfung“ und einer Prüfung der „sachlich-rechnerischen

Richtigkeit“ von Krankenhausabrechnungen, die im Gesetz keine Stütze finde,

einen Verstoß gegen die Grundsätze der Rechtssicherheit und des

Vertrauensschutzes als Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips. Die Begründung des

BVerfG, warum sich die BSG-Rechtsprechung angeblich noch in den Grenzen

zulässiger Rechtsfortbildung bewege, ist insgesamt wenig nachvollziehbar. Die

Kostenträger werden nun – bestärkt durch das BVerfG – die bezahlten

Aufwandspauschalen zurückfordern bzw. die ruhend gestellten Verfahren wieder

aufrufen. Laut BVerfG können sie grundsätzlich die Aufwandspauschalen, die in

der Zeit vom 1. Juli 2014 bis zum 31. Dezember 2015 bezahlt wurden,

zurückfordern. Seit dem 1. Januar 2016 gilt durch die Einführung des Satzes 4

in § 275 Abs. 1c SGB V unstreitig eine geänderte Rechtslage, wonach unter

Abrechnungsprüfung jede Prüfung der Abrechnung eines Krankenhauses anzusehen

ist, mit der die Krankenkasse den MDK beauftragt. Damit hat sich die vom BSG

angestellte Differenzierung zumindest für Prüfverfahren ab dem 1. Januar 2016

erledigt. Für Aufwandspauschalen, die vor dem 1. Juli 2014 bezahlt wurden,

besteht ebenfalls kein Erstattungsanspruch, da es das Prüfregime der

„sachlich-rechnerischen Richtigkeit“ zu diesem Zeitpunkt noch nicht gab. Aber

selbst bei Rückforderungen von Aufwandspauschalen, die zwischen dem 1. Juli

2014 und dem 31. Dezember 2015 bezahlt wurden, empfehlen wir, sich unter

Verweis auf die Rechtsprechung einiger Sozialgerichte, die das Prüfregime der

„sachlich-rechnerischen Richtigkeit“ ablehnen und zudem § 275 Abs. 1c Satz 4

SGB V rückwirkend anwenden, zu wehren. Es scheint fernliegend, dass die

Instanzgerichte infolge des Beschlusses des BVerfG von ihrer Rechtsauffassung

abweichen. Zusätzlich sollte im konkreten Einzelfall überprüft werden, ob die

geltend gemachten Ansprüche aufgrund der verkürzten Verjährungsfrist von

nunmehr zwei Jahren nicht ohnehin bereits verjährt sind.

Quelle: Solidaris, 10.04.2019