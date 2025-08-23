Az. B 1 KR 13/24 R: BSG entscheidet zur Auslegung der Kodierrichtlinie DKR 1001l
Az. B 1 KR 13/24 R: Wie sind die Vorgaben und Inhalte der Deutschen Kodierrichtlinie DKR 1001l (Beatmung) hinsichtlich struktureller Voraussetzungen zu verstehen? (Terminvorschau 26/25).
Aufrechnung - B 1 KR 13/24 R - Beatmung - beatmungsfreies Intervall - Beatmungsstunden - Bundessozialgericht - CO2-Bilanz - Deutsche Kodierrichtlinien - Deutsche Kodierrichtlinien DKR - DKR 1001l - DRG-Recht - E40C - E65C - Intensivstation - Kodierrichtlinien - (Psych) DKR AKR - Krankenhausabrechnung - Krankenhausrecht - L 16 KR 201/22 - Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen - Maskenbeatmung (BiPAP) - nichtinvasive Ventilation (NIV) - Niedersachsen - S 61 KR 1116/19 - Sozialgericht Hildesheim - Strukturvoraussetzung - Techniker - URL