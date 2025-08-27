Kodierfachkraft Orthop&#228;die / Unfallchirurgie (m/w/d) Katholisches Klinikum Bochum gGmbH /> Medizinischer Kodier- und Dokumentationsassistent (m/w/d) Sana Kliniken Duisburg GmbH />

  2. Az. B 1 KR 13/24 R: Deutsche Kodierrichtlinie 1001l stelle keine über die "intensivmedizinische Versorgung" hinausgehenden Anforderungen auf

Az. B 1 KR 13/24 R: Deutsche Kodierrichtlinie 1001l stelle keine über die "intensivmedizinische Versorgung" hinausgehenden Anforderungen auf

Az. B 1 KR 13/24 R: Eine intensivmedizinische Versorgung als Voraussetzung für die Geltendmachumng von Beatmungsstunden ist der Funktion nach zu beurteilen (Terminbericht 26/25).

