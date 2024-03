Az. B 1 KR 31/20 R: Ist die Kodierbarkeit der frührehabilitativen geriatrischen Komplexbehandlung (hier: OPS-2010 8-550.1) von einem Mindestalter der Patienten abhängig? (Terminvorschau 02/21).

Die Klägerin ist Trägerin eines in den Krankenhausplan des Landes Brandenburg auf-genommenen Krankenhauses. Dort wurde Anfang 2010 die am 15.3.1950 geborene Versicherte nach einem erlittenen Schlaganfall vollstationär zunächst in der neurologischen und nachfolgend

in der geriatrischen Abteilung behandelt. Die Klägerin stellte der Beklagten für diese Behandlung 10.875,71 Euro auf der Grundlage der DRG B44A in Rechnung. Hierzu gelangte die Klägerin, indem sie

unter anderem die Prozedur 8-550.1 (geriatrische frührehabilitative

Komplexbehandlung, mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten) des

OPS 2010 verschlüsselte. Die Beklagte veranlasste eine Prüfung durch den MDK,

der die Richtigkeit der Abrechnung bestätigte. Sie beglich daraufhin im Juli

2011 den Rechnungsbetrag sowie die von der Klägerin ebenfalls in Rechnung

gestellte Aufwandspauschale. Im September 2015 forderte die Beklagte unter

Berufung auf das Urteil des BSG vom 23.6.2015 - B 1 KR 21/14 R - einen Betrag

von 5.548,52 Euro zurück, weil die Versicherte zum Zeitpunkt der Behandlung

noch nicht 60 Jahre alt gewesen sei.

