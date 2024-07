Az. L 11 KR 1288/21: Hinsichtlich der Zuordnung zu einem Pflegebedarf (hier: OPS 9-984.9) ist auf den Bescheid der Pflegekasse abzustellen (Urteilsbegründung).

[...] Damit regelt die Pflegekasse in der Sache, ab wann

Pflegebedürftigkeit mit welchem Pflegegrad vorliegt. Der Zeitpunkt des

Bescheiderlasses ist für die Regelung des Leistungsbeginns sowie den Beginn der

Zuordnung zu einem Pflegegrad rechtlich irrelevant. Unter Zugrundlegung dessen

liegt ein Wechsel iSd Hinweissatzes 2 vor, wenn die Pflegekasse durch einen

Bescheid ihren Versicherten/den Patienten einem anderen Pflegegrad mit Wirkung

ab einem Zeitpunkt, der zeitlich in den stationären Aufenthalt fällt, zuordnet.

Hinweissatz 3 betrifft die Konstellation, dass der Versicherte vor bzw während

seines stationären Aufenthalts bei seiner Pflegekasse Pflegeleistungen und

damit mindestens die Einstufung in Pflegegrad 1 beantragt hat, jedoch noch

keine Entscheidung der Pflegekasse über die Gewährung von Pflegeleistungen und

die Zuordnung zu einem Pflegegrad vorliegt. Dies ist mit dem OPS-Kode 9-984.b

anzugeben. Der Hinweissatz 4 betrifft den Fall, dass die Pflegekasse gegenüber

dem Patienten bereits eine Leistungsentscheidung und eine Zuordnung zu einem

Pflegegrad getroffen hat und der Patient eine Höherstufung des vorliegenden, dh

durch die Pflegekasse festgestellten, Pflegegrades beantragt hat, jedoch (noch)

keine Leistungsentscheidung der Pflegekasse vorliegt. Dann ist neben dem Kode

aus 9-984.6 bis 9-984.9 nach Maßgabe der bisherigen Entscheidung der

Pflegekasse zusätzlich der Kode 9-984.b anzugeben.

[...]

Quelle: Urteilsbegründung, 29.12.2021