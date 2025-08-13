Az. L 11 KR 191/24 KH: Keine Aufrechnung bei korrekt kodiereter Nebendiagnose

Az. L 11 KR 3273/24: Zeitpunkt der Aufrechnungserkl&#228;rung ist ma&#223;geblich /> Kodierfachkraft / Dokumentationsassistent :in (all genders) Universit&#228;tsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) />

Az. L 11 KR 191/24 KH: Bridging-Einleitung ist als Ressourcenverbrauch bei der anamnestisch vorliegenden Dignose einer TVT anzusehen (Urteilsbegründung).

