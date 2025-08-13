Az. L 11 KR 191/24 KH: Keine Aufrechnung bei korrekt kodiereter Nebendiagnose
Az. L 11 KR 191/24 KH: Bridging-Einleitung ist als Ressourcenverbrauch bei der anamnestisch vorliegenden Dignose einer TVT anzusehen (Urteilsbegründung).
Bridging - DRG-Recht - Düsseldorf - E06A - I80 - KDE 424 - Kodierung - Krankenhausabrechnung - Krankenhausrecht - L 11 KR 191/24 KH - Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen - Nebendiagnose - NRW - Ruhrgebiet - S 28 KR 2794/19 - Sozialgericht Gelsenkirchen - Thrombose - URL