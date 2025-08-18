Az. L 9 KR 108/21: Keine ambulante Kinder-Schlaflabor-Diagnostik
Az. L 9 KR 108/21: Schlaflaborleistungen bei Kindern sind nicht ambulant, sondern regelhaft stationär zu erbringen (Med-Juris).
Apnoe - B 1 KR 77/24 B - Berlin - Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM) - Diagnostik - DRG-Recht - Epilepsie - Fehlbelegung - Kinder- und Jugendmedizin - Kinderheilkunde - Krankenhausabrechnung - Krankenhausrecht - L 9 KR 108/21 - L 9 KR 52/21 - Landessozialgericht Berlin-Brandenburg - Notwendigkeit - Pädiatrie - Polysomnografie - Schlaflabor - Schlafmedizin - Sozialgericht Berlin - URL