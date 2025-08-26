Az. S 11 KR 1768/22 KH: Die Klinik habe OPS für PCR und Sequenzanalyse zur Marker-Identifikation korrekt kodiert
Az. S 11 KR 1768/22 KH: Krankenhaus durfte das Zusatzentgelt ZE2020-115 (hier: OPS 1-991.0) zum Monitoring der Resttumorlast bei CML abrechnen (Urteilsbegründung).
1-991 - chronisch myeoloische Leukämie (CML) - DRG-Recht - Düsseldorf - Hämatologie - Kodierung - Krankenhausabrechnung - Krankenhausrecht - Leukämie - MBEG - Medizinischer Dienst MD - Minimal Residual Diseases (MRD) - Molekulargenetik - NRW - Onkologie - OPS 2020 - Präklusion - Primer - R61A - Resttumorlast - S 11 KR 1768/22 KH - Sozialgericht Düsseldorf - Tumorgenetik - ZE2020-115 - Zusatzentgelt - URL