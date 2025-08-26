ANEVita: Unterirdische Kommunikation /> Geringe OP-Zahl halte ambitionierte Fachkr&#228;fte fern />

Az. S 11 KR 1768/22 KH: Die Klinik habe OPS für PCR und Sequenzanalyse zur Marker-Identifikation korrekt kodiert

Az. S 11 KR 1768/22 KH: Krankenhaus durfte das Zusatzentgelt ZE2020-115 (hier: OPS 1-991.0) zum Monitoring der Resttumorlast bei CML abrechnen (Urteilsbegründung).

