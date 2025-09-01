Az. S 23 KR 1103/23: Eine Nachberechnung ohne Rechnungsänderung ist keine Rechnungskorrektur
Az. S 23 KR 1103/23: Die Nachberechnung eines NUB (hier OPS 5-838.e1) ist keine Rechnungskorrektur (Urteilsbegründung).
5-838.e1 - Abrechnung - Auslegung nach Wortlaut - Datenträgeraustausch DTA - DRG-Recht - Fallpauschalenverordnung - FPV 2022 - GKV - I06B - Implantat - Krankenhausabrechnung - Krankenhausrecht - M41.55 - Nachberechnung - Nachkodierverbot - NUB - NUB 2022 - Orthopädie - Rechnungskorrektur - Skoliose - Sozialgericht Altenburg - Thüringen - Wirbelsäulenchirurgie - URL