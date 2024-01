Bundessozialgericht Terminvorschau Nr. 19/20 B 1 KR 9/18 R, B 1 KR 21/19 R und B 1 KR 26/18 R Hauptdiagnose T83.5

Bundessozialgericht Terminvorschau Nr. 19/20 B 1 KR 9/18 R, B 1 KR 21/19 R und B 1 KR 26/18 R (Bundessozialgericht Terminvorschau Nr. 19/20).

[...] B. Ohne mündliche Verhandlung 3) - B 1 KR 26/18 R - H. Klinikum A. GmbH ./. AOK PLUS Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen Vorinstanzen: Sozialgericht Chemnitz - S 10 KR 126/11, 23.05.2013 Sächsisches Landessozialgericht - L 1 KR 252/13, 27.10.2017 Die Klägerin ist Trägerin eines nach § 108 SGB V zugelassenen Krankenhauses. Sie behandelte

den bei der beklagten Krankenkasse versicherten H. S. (im Folgenden: Versicherter) in der Zeit

vom 5. bis 11.8.2009 vollstationär wegen eines Harnwegsinfekts mit Nachweis von Extended-Spectrum-Betalaktamase

(ESBL, Hinweis auf multiresistente Keime). Der Versicherte war zum

Zeitpunkt der Aufnahme mit einem suprapubischen Blasenkatheter (Dauerkatheter) versorgt. Ein

solcher Katheter wird über einen Hautschnitt oberhalb des Schambeins durch die Bauchwand in

die Harnblase eingeführt, sodass der Urin unter Umgehung der Harnröhre abgeleitet wird. [...]