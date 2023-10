Az. 3 C 9/14: Zusätzliche Kapazitäten aufgrund der Krankenhausplanung können mit Erklärung durch die Planungsbehörde eine Ausnahme vom Mehrleistungsabschlag begründen /> Weiter großes Interesse am Förderprogramm Gesundheitsregionen plus von Ministerin Huml />



Anzeige