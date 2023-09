Abteilungsleiter Medizincontrolling m/w/d Johanniter- und Waldkrankenhaus Bonn

Das Johanniter- und Waldkrankenhaus Bonn sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Abteilungsleiter Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Johanniter-Kliniken Bonn

Abteilungsleiter Medizincontrolling

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: leistungsgerechte Vergütung

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- Sicherstellung einer fallbegleitenden Dokumentation und Kodierung in Zusammenarbeit mit dem ärztlichen und pflegerischen Personal

- Mitbegleitung der Einführung von Standortverantwortlichen Teamleitungen Kodierungen und Weiterentwicklung des Abteilungskonzepts sowie der Arbeit des Medizincontrollings an den Bonner Standorten

- Kommunikation mit den Krankenkassen und dem MDK

- Aktive Unterstützung und Zusammenarbeit mit Chefärzten und Krankenhausleitung

- Beratung und Schulung in Bezug auf Kodier- und Dokumentationsfragen aller beteiligten Berufsgruppen (Ärzte, Pflege, MTD, Funktionsdienst)

- Führung und Schulung der Kodierfachkräfte, des MDK-Managements und sonstigem Personal des Medizincontrollings

- Mitwirkung bei der Erstellung der Monatsberichte und Weiterentwicklung des Berichtswesen

- Teilnahme an den Budgetverhandlungen