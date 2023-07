Adoption Specialist für 3M SMARTE KI (m/w/d) OINK Media GmbH

Die OINK Media GmbH, Köln sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Adoption Specialist (m/w/d) für 3M SMARTE KI (Stellenanzeige).

Mehr Informationen: www.oink.de

OINK Media GmbH

Adoption Specialist

Am Kölner Brett 1

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: wettbewerbsfähiges Gehaltspaket

Unterstützung des Projektleiters als Applikationsspezialist

Sie analysieren gemeinsam mit dem Produktmanagement Kundenanforderungen und setzen diese um

Identifizierung und Erfassung von Kundenanforderungen an die 3M SMARTE KI im Rahmen von Implementierungsprojekten

Konfiguration und Testen des Systems während der Projektdurchführung, einschließlich Übersetzung der Kundenanforderungen in Konfigurations- spezifikationen

Durchführung von Anwenderschulungen und Begleitung der Inbetriebnahme unserer Software

Maximierung der Benutzerzufriedenheit und des Kundennutzens auf Grundlage von Nutzungsstatistiken und -feedbacks mithilfe von Remote oder vor-Ort-Maßnahmen

Stimme des Kunden während der Implementierung in Bezug auf die technische Umsetzung und Produktverbesserungswünsche

Pflege einer intensiven Kundenbeziehung als zentraler Ansprechpartner

Identifizierung neuer Möglichkeiten für Lösungsverbesserungen