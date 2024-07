Ärzte mit DRG-Expertise und Beratertätigkeit m-w-d innovas GmbH Köln

Die innovas GmbH, Köln sucht für den Standort Köln zum nächstmöglichen Zeitpunkt Ärzte mit DRG-Expertise und Beratertätigkeit (m/w/d) (Stellenanzeige).

Sie ergänzen unser Expertenteam durch Ihr Know-how in der Prüfung von Krankenhausabrechnungen nach DRG im Auftrag des MD und der Kostenträger im Gesundheitswesen. Bei der Erstellung entsprechender Gutachten haben Sie immer die aktuellen Regelwerke und Leitlinien im Blick. Ihr kommunikatives und kundenorientiertes Auftreten macht Sie aus! Im Auftrag der Kostenträger im Gesundheitswesen bereiten Sie Fallbesprechnungen vor und führen diese dann persönlich in den Krankenhäusern durch. Darüber hinaus sind fachliche Schulungen und Arbeitsplatzcoaching vor Ort beim Kunden ein wichtiger Teil Ihrer Arbeit. Dabei greifen Sie auf bewährte innovas-Konzepte (Jahreswechselschulungen, IHK-Leistungsmanager etc.) zurück, oder entwickeln neue Schulungsformate im DRG-Kontext. Haben unsere Kunden Fragen zu ihrer strategischen Ausrichtung im Kontext der DRG-Rechnungsprüfung oder benötigen Beratung bei der Entwicklung individuell angepasster Prozesse, sind Sie der richtige Ansprechpartner.