Ärztin / Arzt in der chirurgischen Kodierung m/w/d Kantonsspital St. Gallen

Das Kantonsspital St. Gallen sucht ab sofort oder nach Vereinbarung eine Ärztin / einen Arzt in der chirurgischen Kodierung (m/w/d) 80-100% Allgemein-, Viszeral-, Endokrin- und Transplantationschirurgie (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.kddg.ch

Kantonsspital St. Gallen

Arzt in der chirurgischen Kodierung

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Arzt Medizincontrolling

Implementierung einer ergebnisorientierten Kodierung in der chirurgischen Klinik

Korrekte, vollständige und termingerechte Kodierung als Pre-Coding während des stationären Aufenthaltes

Aktive Beteiligung an der Optimierung von Austritts- und Operationsberichten hinsichtlich der DRG-Einstufung

Mitarbeit im klinischen Alltag im Sinne der Visitenbegleitung und der engen Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Personal

Qualitätssicherung der Kodierung in enger Zusammenarbeit mit internen Abteilungen