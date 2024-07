Ärztlicher Medizincontroller (m/w/d) AOK Niedersachsen Hannover

Das AOK Niedersachsen, Hannover sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Ärztlichen Medizincontroller (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.aok.de

AOK Niedersachsen

Ärztlicher Medizincontroller

Voll- oder Teilzeit

mind. 30

Vergütung: Vergütung nach Gruppe 12 BAT/AOK-Neu

29-2072.00 Fall- und Abrechnungsmanagement Verwaltung

- Gemeinsam mit weiteren Ärztinnen und Ärzten, Betriebswirtinnen und Betriebswirten sowie Krankenkassenfachleuten arbeiten Sie an aktuellen und zukunftsweisenden Themen um die Krankenhaus-Rechnungsprüfung zu optimieren.

- Sie beraten und betreuen unsere Mitarbeitenden in unseren dezentralen Abrechnungsteams.

- Sie konzipieren medizinisch-fachliche Schulungen und führen diese für unsere Rechnungsprüfer/-innen durch.

- Zusätzlich entwickeln Sie Konzepte und übertragen diese in die operative Umsetzung.

- Sie gestalten und begleiten mit Ihrem Wissen Projekte und Arbeitsgruppen für die Optimierung der Rechnungsprüfung.

- Sie analysieren das Abrechnungsgeschehen der Krankenhäuser und berücksichtigen sich ändernde Rahmenbedingungen und gesetzliche Regelungen.