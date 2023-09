Aerztlicher Mitarbeiter im Medizincontrolling Martin-Luther-Krankenhaus Berlin

Das Martin-Luther-Krankenhaus Berlin-Wilmersdorf sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Ärztlichen Mitarbeiter im Medizincontrolling (w/m/d) (Stellenanzeige).

E-Mail: bewerbungen-mlk@pgdiakonie.de

Mehr Informationen: www.pgdiakonie.de

Martin-Luther-Krankenhaus Berlin

Ärztlicher Mitarbeiter im Medizincontrolling

BE Berlin

Voll- oder Teilzeit

38,5

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat AVR DWBO

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- Sie koordinieren eigenverantwortlich die Begehungen des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) und bereiten diese professionell vor und nach.

- Wir setzen außerdem darauf, dass Sie regelmäßige Auswertungen zur Erfassung und Optimierung des gesamten MDK-Prozesses im Krankenhaus erfassen.

- Nicht zuletzt erfassen Sie mit großer Sorgfalt und Genauigkeit die Anfragen der Krankenkassen.

- Sie unterstützen die Fallbegleiter in der Primärkodierung mit der Option zur Teamleitung und sind an der Auswertung und Aufbereitung von Daten an die Leitung oder Geschäftsführung im Rahmen des operativen und strategischen Controllings beteiligt.