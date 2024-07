Ärztlicher Wissenschaftlicher Mitarbeiter m/w/d Medizinische Fakultät der Universität Bielefeld

Die Medizinische Fakultät der Universität Bielefeld sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Ärztliche/n Wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.uni-bielefeld.de

Universität Bielefeld

Ärztliche/n Wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach E13 TV-L

29-2072.00 Wisenschaftliche Mitarbeit

- Kenntnisse in Präsentations- und Moderationstechniken sowie im Informations- und Wissensmanagement

- Unterrichtserfahrung im medizinischen Kontext

- weiterführende Didaktik-Kenntnisse und -Erfahrungen sowie Interesse an berufsbegleitender Fort- und Weiterbildung in Hochschuldidaktik

- Erfahrungen in eLearning, gemischt-digitalen Lehrformaten (z. B. blended learning), interprofessioneller Lehre sowie Trainingskonzepten (Train-the-Teacher bzw. Train-the-Trainer) und Mentoring

- berufliche Erfahrungen aus Tätigkeit in einer Hausärzt*innenpraxis oder klinischer Tätigkeit

- Forschungserfahrung