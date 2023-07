Arzt als Medizincontroller (w/m/d) Universitätsmedizin Rostock

Die Universitätsmedizin Rostock sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Arzt als Medizincontroller (w/m/d) (Stellenanzeige).

Universitätsmedizin Rostock

Arzt als Medizincontroller

Voll- oder Teilzeit

30-40

Vergütung: Vergütung nach TV-L

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- Weiterbearbeitung von Anfragen des MD im Rahmen der Rechnungsprüfungen nach § 295 SGB V nach Erstbearbeitung durch med. Dokumentare

- Zusammenstellen von med. Informationen in Zusammenhang mit MD-Anfragen für Gerichte, Ärzte und Dokumentare

- Entscheidung über die Notwendigkeit eines Klageverfahrens beim Sozialgericht in Abstimmung mit den Juristen im Haus

- Erarbeitung des med. Sachverhaltes und Begleitung des Klageverfahrens in Hinblick auf med. Fragestellungen in enger Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärzten

- Erarbeitung von Kodierempfehlungen für die UMR

- Mitarbeit bei der Weiterbildung der med. Dokumentare

- Fachliche Begleitung der Erhebung und Überwachung der OPS‑Strukturvoraussetzungen

- Mitarbeit bei Prozessoptimierung im Geschäftsbereich