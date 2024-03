Arzt für das MD-Management im Medizincontrolling (m/w/d) Universitätsklinikum Regensburg

Das Universitätsklinikum Regensburg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Arzt für das MD-Management (m/w/d) im Medizincontrolling (Stellenanzeige).

Mehr Informationen: www.ukr.de

Universitätsklinikum Regensburg

Arzt für das MD-Management

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach TV-Ä

- Zusammenstellen von medizinischen Informationen in Zusammenhang mit Anfragen des Medizinischen Dienstes (MD) bzw. der privaten Krankenversicherungen - Aufbau eines Systems zur Bearbeitung von Erörterungsverfahren mit fallbezogener Begleitung der Verfahren - Vorbereitung und Bearbeitung von Klageverfahren hinsichtlich medizinischer Frage­stellungen mit Erarbeitung des medizinischen Sachverhaltes und Literaturrecherche in enger Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärzten und den zuständigen Juristen - Prüfung und Bearbeitung sozialrechtlicher Fragestellungen - Kommunikation mit allen klinischen Berufsgruppen und Mitarbeit bei der Prozessoptimierung im Bereich Medizincontrolling

- Mehrjährige Berufserfahrung als Arzt / Ärztin in einem patientennahen Bereich

- Mehrjährige Berufserfahrung im Medizincontrolling oder als DRG-beauftragter Arzt mit umfangreichen Kenntnissen des DRG-Systems und den gesetzlichen Regelungen der Krankenhausfinanzierung sowie Kenntnis der Kodier- und Abrechnungskataloge

- Fundierte Erfahrungen in der Bearbeitung von MD-Fällen und in der Krankenhausrechnungsprüfung

- Analytisches Denkvermögen und strukturierte Arbeitsweise mit einem abteilungsübergreifenden Organisationsverständnis

- Routinierter Umgang mit MS Office