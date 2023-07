Assistentin / Assistent Geschäftsbereich II Finanzen: Medizinische Hochschule Hannover

Die Medizinische Hochschule Hannover sucht zum 01.09.2018 eine/einen Assistentin / Assistenten Geschäftsbereich II Finanzen (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: Hane.Barbara@mh-hannover.de

Mehr Informationen: www.mh-hannover.de

Medizinische Hochschule Hannover

Assistent GB Finanzen

Vollzeit

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat Eingruppierung nach TV-L

29-2072.00 Assistent Finanzen, Verwaltung

- Kenntnisse in der Krankenhaus- und Hochschulfinanzierung

- Berufserfahrung in Rechnungswesen und/oder Revision im Gesundheitswesen

- Gute Kenntnisse und Erfahrungen im Projektmanagement

- Hohe IT-Affinität und gute EDV-Kenntnisse in SAP FI, CO sowie MS-Office-Anwendungen, insbesondere Excel und PowerPoint