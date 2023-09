Bereichsleiter "Geschäftsstelle Schlichtungsausschuss auf Bundesebene zur Klärung strittiger Kodier- und Abrechnungsfragen" m/w/d InEK GmbH Siegburg

Die InEK GmbH, Siegburg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Bereichsleiter "Geschäftsstelle Schlichtungsausschuss auf Bundesebene zur Klärung strittiger Kodier- und Abrechnungsfragen" (m/w/d) (Stellenanzeige).

E-Mail: martin.mehren@inek-drg.de

Mehr Informationen: www.g-drg.de

InEK GmbH

Bereichsleiter Geschäftsstelle Schlichtungsausschuss auf Bundesebene zur Klärung strittiger Kodier- und Abrechnungsfragen

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat attraktive und leistungsgerechte Vergütung

29-2072.00 Bereichsleitung Verwaltung

Angesichts der Komplexität der Aufgaben arbeiten Sie interdisziplinär, dabei sind Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit ebenso unabdingbar wie Kreativität und hohe Sorgfalt. Sie arbeiten eng mit den verschiedenen Abteilungen des InEK zusammen, ebenso mit dem/der Vorsitzenden und den weiteren Mitgliedern des Schlichtungsausschusses. Sie werden fachlich und organisatorisch von Mitarbeitern der Fachabteilungen unseres Instituts unterstützt. Primärer Arbeitsort ist Siegburg, es sind jedoch in relevantem Umfang auch auswärtige Termine, insbesondere in Berlin, wahrzunehmen.

Sie suchen neue Herausforderungen in der wachsenden Gesundheitsbranche und verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium,

idealerweise der Medizin und Berufserfahrung im Krankenhaus sowie mehrjährige Erfahrung zur Kodierung

und Abrechnung medizinischer Leistungen im G-DRG-System. Diskussionen um die korrekte Verschlüsselung von Diagnosen

und Prozeduren sowie die Anwendung der entsprechenden Kodierrichtlinien sind Ihnen vertraut, die zugrundliegenden

Fragestellungen und möglichen Lösungen können Sie sowohl im Detail erarbeiten als auch deren übergeordnete Bedeutung

einschätzen. Sie sind bereit und in der Lage, sich rasch in medizinische Sachverhalte und deren Abbildung in einem

Vergütungssystem einzuarbeiten. Die Arbeit mit komplexer Anwendersoftware fällt Ihnen leicht, Erfahrungen in der Analyse

medizinischer Daten sind von Vorteil. Sitzungen auch zu kontroversen Fragestellungen können Sie inhaltlich vor- und

nachbereiten und bei Sitzungsleitung und Moderation jederzeit sachlich unterstützen.