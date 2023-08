Bereichsleiter Medizinische Dokumentation Leopoldina-Krankenhaus Schweinfurt

Das Leopoldina-Krankenhaus Schweinfurt sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Bereichsleiter Medizinische Dokumentation (w/m/d) (Stellenanzeige).

E-Mail: personalabteilung@leopoldina.de

Mehr Informationen: www.leopoldina.de

Leopoldina-Krankenhaus GmbH

Bereichsleiter Medizinische Dokumentation

· Verantwortlichkeit für den Bereich „Medizinische Dokumentation“ und eigenständige Führung dieses Ressorts

· Aufstellung, Aktualisierung und Vollzug aller patienten- und abrechnungsspezifischen Vorschriften, insbesondere der Abrechnungstarife und -vereinbarungen, der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie der Hausordnung

· Vor- und Nachbereitung der jährlichen Budgetverhandlung mit den Krankenkassen gemeinsam mit der Abteilungsleitung

· Koordination der MDK-Begehungen

· Bearbeitung von Gutachten des MDK sowie Anfragen von Krankenkassen und sonstigen Kostenträgern in Bezug auf Abrechnung bis zur Einleitung von Klagen vor dem Sozialgericht in Zusammenarbeit mit dem Medizincontrolling

· Vertretung der Abteilungsleitung „Zentrale Patientendienste“ sowie gegenseitige Vertretung mit der Bereichsleitung Patientenverwaltung

· Mitarbeit in Abteilungsprojekten