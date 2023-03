Berufserfahrene Kodierfachkraft (m/w/d) Krankenhaus Porz am Rhein gGmbH

Die Krankenhaus Porz am Rhein gGmbH sucht ab sofort eine Berufserfahrene Kodierfachkraft (m/w/d) (Stellenanzeige).

Krankenhaus Porz am Rhein gGmbH

Kodierfachkraft

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Vergütung nach TVöD-K

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

• Primärkodierung der stationären Behandlungsfälle

• Sachbearbeitung mit den jeweiligen Kostenträgern

• Vorbereitung und Durchführung von Falldialogen

• Vorbereitung und Durchführung von MD-Prüfungen (Begehungen) Mitarbeit an Rückmeldungen an den ärztlichen Dienst des Hauses

• Mitarbeit an der Weiterentwicklung des Kodierworkflows

• Unterstützung des Digitalisierungsprojektes

• Mitarbeit am gegenseitigen Knowhow-Transfer