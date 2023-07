Casemanager m/w/d Ev. Krankenhaus Mettmann

Das Evangelische Krankenhaus Mettmann sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Casemanager (m/w/d) (Stellenanzeige).

E-Mail: bewerbung@evk-mettmann.de

Mehr Informationen: www.evk-mettmann.de

Evangelisches Krankenhaus Mettmann

Casemanager

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Vergütung nach BAT-KF

29-2072.00 Casemanagement Verwaltung

- Ermittlung des Versorgungsbedarfs des Patienten sowie Einleitung und Koordination der hieraus resultierenden Maßnahmen zur Sicherstellung einer suffizienten Versorgung im Anschluss an die Krankenhausbehandlung

- Lotsenfunktion für die Patienten

- Ansprechpartner für Patienten und Angehörige in Fragen zum Entlassungsprozess

- Aufbau eines Netzwerks zur verbesserten Überleitung aus der Krankenhausbehandlung

- Enger Austauscht mit den zuständigen Krankenkassen

- Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Ärzten, Pflegekräften, Sozialdienst und MD-Managern

- Damit verbundene Fallsteuerung unter fallbegleitender Kodierung zur Erlössicherung

- Kontinuierliche Optimierung der medizinischen Leistungsdokumentation

- Unterstützung vom Mitarbeitern (m/w/d) des ärztlichen und pflegerischen Dienstes in Fragen der DRG-bezogenen Dokumentation