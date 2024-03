Casemanager (m/w/d) Evangelisches Krankenhaus Mettmann GmbH

person_search

Die Evangelisches Krankenhaus Mettmann GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Casemanager (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.evk-mettmann.de

Evangelisches Krankenhaus Mettmann GmbH

Casemanager

Bewerbungsanschrift:

Gartenstr. 4-8

40822 Mettmann





Bundesland: NW

Teilzeit

Vergütung: Vergütung nach BAT-KF

29-2072.00 Casemanagement Verwaltung

Aufgaben: Ermittlung des Versorgungsbedarfs der Patienten (m/w/d) sowie Einleitung und Koordination der hieraus resultierenden Maßnahmen zur Sicherstellung einer suffizienten Versorgung im Anschluss an die Krankenhausbehandlung

Lotsenfunktion für den Patienten (m/w/d)

Ansprechpartner für Patienten und Angehörige (m/w/d) in Fragen zum Entlassungsprozess.

Aufbau eines Netzwerks zur verbesserten Überleitung aus der Krankenhausbehandlung

Enger Austauscht mit den zuständigen Krankenkassen

Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Ärzten, Pflegekräften, Sozialdienst und MD-Managern (m/w/d)

Damit verbundene Fallsteuerung unter fallbegleitender Kodierung zur Erlössicherung

Kontinuierliche Optimierung der medizinischen Leistungsdokumentation

Unterstützung von Mitarbeitern (m/w/d) des ärztlichen und pflegerischen Dienstes in Fragen der DRG-bezogenen Dokumentation

Ausbildung: Ausbildung zum/zur Gesundheits- und Krankenpfleger/in

Berufserfahrung Ausbildung zum/zur Gesundheits- und Krankenpfleger/in

Berufserfahrung im Entlassungsmanagement und idealerweise Interesse an einer Weiterbildung in diesem Bereich

Kenntnisse im für das Entlassungsmanagement und die DRG-Kodierung relevanten Regelwerk

Sehr gute Kenntnisse in EDV-Anwendungen und die Fähigkeit zur schnellen Aneignung neuer Software-Applikationen

Fähigkeiten: Interesse an der klinischen Kodiertätigkeit und an einer entsprechenden Weiterbildung in diesem Bereich

Belastbarkeit, Flexibilität sowie eine strukturierte Arbeitsweise

Teamfähigkeit und soziale Kompetenz

2022-04-22

2022-05-21

