Casemanager (m/w/d) Evangelisches Krankenhaus Mettmann GmbH

Die Evangelisches Krankenhaus Mettmann GmbH sucht zum 01.04.2023 einen Casemanager (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.evk-mettmann.de

Evangelisches Krankenhaus Mettmann GmbH

Casemanager

Teilzeit

Vergütung: Vergütung nach BAT-KF

29-2072.00 Casemanagement Verwaltung

Ermittlung des Versorgungsbedarfs des Patienten sowie Einleitung und Koordination der hieraus resultierenden Maßnahmen zur Sicherstellung einer suffizienten Versorgung im Anschluss an die Krankenhausbehandlung Lotsenfunktion für den Patienten Ansprechpartner für Patienten und Angehörige in Fragen zum Entlassungsprozess. Aufbau eines Netzwerks zur verbesserten Überleitung aus der Krankenhausbehandlung Enger Austauscht mit den zuständigen Krankenkassen Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Ärzten, Pflegekräften, Sozialdienst und MD-Managern Damit verbundene Fallsteuerung unter fallbegleitender Kodierung zur Erlössicherung Kontinuierliche Optimierung der medizinischen Leistungsdokumentation Unterstützung vom Mitarbeitern/-innen des ärztlichen und pflegerischen Dienstes in Fragen der DRG-bezogenen Dokumentation

Berufserfahrung im Entlassungsmanagement und idealerweise Interesse an einer Weiterbildung in diesem Bereich

Kenntnisse in der DRG-Kodierung und im relevanten Regelwerk

Sehr gute Kenntnisse in EDV-Anwendungen und die Fähigkeit zur schnellen Aneignung neuer Software-Applikationen

Interesse an der klinischen Kodiertätigkeit und an einer entsprechenden Weiterbildung in diesem Bereich