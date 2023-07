Chefärzt:in Gefäßchirurgie Ameos Klinikum Mitte Bremerhaven

Das Ameos Klinikum Mitte Bremerhaven sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Chefärzt:in Gefäßchirurgie (m/w/d) (Stellenanzeige).

Ameos Klinikum Mitte Bremerhaven

Chefärzt:in Gefäßchirurgie

Vollzeit

Vergütung: k.A.

29-2072.00 ärztlicher Dienst

Leitung der Klinik für Gefäßchirurgie Weiterentwicklung des Leistungsspektrums der Klinik Koordination der interdisziplinären Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb des Hauses Teilnahme am operativen Betrieb Durchführung der ärztlichen Weiterbildung und Entwicklung des Teams

Sie engagieren sich in der fachspezifischen Fort- und Weiterbildung und erfüllen die Voraussetzung zur Erteilung der vollen Weiterbildungsermächtigung für den Bereich Gefäßchirurgie

Sie haben eine teamorientierte Arbeitsweise, Erfahrung in der Anleitung von Mitarbeitenden und in der Strukturierung von Arbeitsabläufen. Dabei behalten Sie sowohl die Bedürfnisse von Patient*innen als auch wirtschaftliche Kriterien im Blick

Sie verfügen über ein starkes Engagement für die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fachabteilungen im Haus sowie der AMEOS Gruppe und pflegen Kontakt mit niedergelassenen Ärzt*innen der Region