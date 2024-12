Consultant Healthcare Krankenhausberatung (w/m/d) PwC Deutschland, Hamburg, Hannover, Stuttgart, München

PwC Deutschland sucht für die Standorte Hamburg, Hannover, Stuttgart und München zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Consultant Healthcare Krankenhausberatung (w/m/d) (Stellenanzeige).

Consultant Healthcare Krankenhausberatung

Fokus – Gemeinsam mit deinem Team berätst du nationale und internationale Unternehmen in der Gesundheitsbranche, insbesondere deutsche Krankenhäuser. Dabei reichen deine Aufgaben von der Analyse über die Konzeption bis hin zur Umsetzung.

Vielfalt – Du bearbeitest Projekte unterschiedlicher Größe in den Themenfeldern Strategie, Planung und Wirtschaftlichkeit, Organisation und Restrukturierung sowie Transaktionen. Dabei begleitest du unsere Kunden je nach deinen persönlichen Schwerpunkten bei Fragen zu Markt, Wettbewerb, Leistungen, Strukturen, Prozessen, Systemen und Finanzen.

Verantwortung – Du stehst im direkten Kontakt mit unseren Kunden und arbeitest in interdisziplinären Teams konzeptionell und operativ an herausfordernden Projekten.