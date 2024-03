Controller / Datenanalyst Schwerpunkt PPP-RL (m/w/d) GFO Zentrale Dienste Troisdorf

Das GFO Zentrale Dienste, Troisdorf sucht zum nächstmöglichen Termin einen Controller / Datenanalyst (m/w/d) Schwerpunkt PPP-RL (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.gfo-online.de

GFO Zentrale Dienste

Controller

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: angemessene Vergütung

29-2072.00 Controlling Verwaltung

Erfahrungen im Controlling in Zusammenhang mit der PPP-RL

sichere Kenntnisse in den gängigen MS-Office-Anwendungen, v.a. Excel

wünschenswert sind Kenntnisse der Krankenhausinformationssysteme ORBIS und iMed One

sehr gutes Verständnis für die Schnittstellen zwischen medizinischer Leistungserbringung und wirtschaftlichen Fragestellungen

analytisches Denken, Geduld und Präzision