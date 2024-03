Controller (m/w/d) consus clinicmanagement GmbH Freiburg

Die consus clinicmanagement GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt bundesweit einen Controller (m/w/d) für den Bereich Finanzcontrolling & Sanierung (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.consus-clinicmanagement.de/

consus clinicmanagement GmbH

Controller

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Finanzcontrolling Verwaltung

Kenntnisse in der Krankenhausfinanzierung und erste Erfahrungen im Krankenhauscontrolling

Erfahrung im Gesundheits-/ Krankenhauswesen sowie in der Personalbedarfsermittlung (z.B. Arbeitsplatzmethode) wünschenswert

Erfahrung in der Vorbereitung und Analyse von Monats-, Quartals- und Jahresberichten

professionelles Arbeiten mit MS-Office-Produkten, insbesondere ausgezeichnete Excel-Kenntnisse und IT-Affinität