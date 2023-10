Controller (m/w/d) Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH

Die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH sucht ab sofort einen Controller (m/w/d) für das Konzerncontrolling (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.kkhm.de

Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH

Controller

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Vergütung nach TVöD-K

29-2072.00 Controlling Verwaltung

Sie konnten bereits praktische Erfahrung im Controlling, idealerweise in Unternehmen der Gesundheits- und Sozialwirtschaft, sammeln

Ihre fundierten Kenntnisse in MS-Office runden Ihr Profil ab

Kenntnisse in SAP R3 sind von Vorteil aber nicht notwendig