Controller (w/m/d) Oberschwabenklinik gGmbH Ravensburg

Die Oberschwabenklinik gGmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Controller (w/m/d) (Stellenanzeige).

Oberschwabenklinik gGmbH

Controller

Voll- oder Teilzeit

bis 100%

Vergütung: angemessene Vergütung

29-2072.00 Kodierfachkraft Dokumentationsassistent

- Sie gestalten und implementieren die Kostenträgerrechnung nach der InEK-Kostenkalkulation im Business-Intelligence-System der OSK bis hin zur Abgabereife an das InEK. - Sie arbeiten mit bei der Weiterentwicklung der vorhandenen Controlling-Instrumente (Deckungsbeitragsrechnung im Business-Intelligence-System, Optimierung des Berichtswesens an die Budgetverantwortlichen über eine Web-basierte Berichtsplattform). - Sie wirken mit bei der Erstellung von Standardberichten sowie Ad-Hoc-Analysen im kaufmännischen Controlling. - Sie unterstützen im Team die Geschäftsführung bei der Steuerung der Kliniken und MVZ.

- Sie verbinden Durchsetzungsstärke mit diplomatischem Geschick und besitzen ausgezeichnete kommunikative Fähigkeiten.

- Sie zeichnen sich durch wirtschaftliches Denken und Handeln sowie die Bereitschaft an einer teamorientierten Zusammenarbeit mit allen Berufsgruppen an allen Standorten des Klinikverbundes aus.

- Sie besitzen eine ausgeprägte Teamfähigkeit und Dienstleistungsorientierung sowie ein hohes Maß an Verantwortungs-, Qualitäts- und Kostenbewusstsein.

- Sie stehen für Vertrauenswürdigkeit, Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft.