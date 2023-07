Departementscodierleitung m/w/d Universitätsspital Basel

Das Universitätsspital Basel sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Departementscodierleitung (m/w/d) 70-100% (Stellenanzeige).

Universitätsspital Basel

Departementscodierleitung

Voll- oder Teilzeit

70-100%

Vergütung: Attraktive Anstellungsbedingungen

29-2072.00 Medizinische Codierung Verwaltung

- Personelle Führung eines Teams von bis zu 10 Mitarbeitenden - Verantwortlich für die Kodierleistung und DRG-Erlössicherung der zugeteilten Departementsbereiche; dies umfasst die korrekte, revisionssichere und termingerechte Kodierung stationärer sowie spitalambulanter Fälle und die Bearbeitung von DRG-Rechnungsanfragen - Mitarbeit an der strategischen und operativen Systementwicklung und Prozessoptimierung, an der Erstellung von Anträgen zur Weiterentwicklung des Fallpauschal-Tarifes und der Kodierinstrumente sowie die Durchführung von Weiterbildungen im Kerngeschäft - Pflege der Zusammenarbeit mit dem Team Medizinisch-Betriebswirtschaftliche Performance-Beratung im Rahmen der Identifikation von Performance Potentialen oder Projektmitarbeit - Gegenseitige Vertretung mit den anderen Departementscodierleitungen und der Leitung Medizinische Codierung

- Master in Humanmedizin oder Pflegeausbildung Niveau FH sowie Eidg. Fachausweis als Med. Kodierer/in

- Mehrere Jahre Berufserfahrung in der Medizinischen Codierung, Führungserfahrung sowie Projektmanagementkenntnisse von Vorteil

- Interesse an medizinisch-betriebswirtschaftlichen Sachverhalten sowie an juristischen, politischen und tariflichen Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen