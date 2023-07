person_search

Die Stiftung "Heilanstalt für Kranke in Lauterbach" sucht zum 01. Januar 2006 eine Besetzung für die Stelle des / der Medizincontrollers/-in (Stellenanzeige).

Bei der Stiftung „Heilanstalt für Kranke in Lauterbach“ als Träger des Medizinischen Zentrums Eichhof und weiterer Einrichtungen, wie Diakoniestation, Apotheke sowie eines kom-plementären psychiatrischen Versorgungsbereiches ist zum 01. Januar 2006 die Stelle des / der

Medizincontrollers/-in

zu besetzen.

Das Medizinische Zentrum Eichhof mit den Hauptabteilungen Anästhesie/Intensivmedizin, Chirurgie, Innere Medizin, Psychiatrie und Geriatrie, den Belegabteilungen Augenheilkunde, Gynäkologie/Geburtshilfe, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Urologie sowie unseren Kooperationsärzten für Spinale Chirurgie und Orthopädie verfügt über ca. 300 Betten.

Schwerpunkte der Tätigkeit

• Durchführung von DRG-Fallkalkulationen

• Beratung des ärztlichen Dienstes in Fragen der medizinischen Dokumentation

• Durchführung von innerbetrieblichen Schulungen

• Weiterentwicklung der medizinischen Dokumentation und des Dokumentationscontrollings

• Bearbeitung von Anfragen der Kostenträger und MDK-Prüfungen

• Mitwirkung bei der Vorbereitung von Budgetverhandlungen

• Unterstützung bei der Erarbeitung klinischer Behandlungspfade

Für diese verantwortungsvolle Position suchen wir eine fachlich und menschlich qualifizierte Persönlichkeit mit abgeschlossenem medizinischen Hochschulstudium und mehrjähriger Berufserfahrung sowie fundierten Kenntnissen der Kodierung medizinischer Leistungen. Ferner sind Teamfähigkeit, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Durchsetzungsvermögen wichtige persönliche Voraussetzungen.

Es erwartet Sie eine interessante, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit großem Gestaltungsspielraum.

Die Vergütung erfolgt nach Vereinbarung. Bei der Wohnungssuche sind wir Ihnen behilflich.

Lauterbach, Kreisstadt des Vogelsbergkreises, liegt in landschaftlich reizvoller Lage mit guten Verkehrsanbindungen nach Fulda, Kassel, Gießen und Marburg. Die Stadt verfügt über alle Schulformen sowie über vielfältige Kultur- und Freizeitmöglichkeiten.

Ihre Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen (Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien und Gehaltsvorstellung) richten Sie bitte an das Medizinische Zentrum Eichhof, Personalabteilung, Am Eichberg 41, 36341 Lauterbach.

Weitere Information über unsere Einrichtungen erhalten Sie im Internet unter www.eichhof-online.de.

