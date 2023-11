Digitalisierungsexpertin / Digitalisierungsexperte LVR-Klinik Köln Landschaftsverband Rheinland

Der Landschaftsverband Rheinland sucht zum 01.01.2023 oder früher für die LVR-Klinik Köln eine Digitalisierungsexpertin / einen Digitalisierungsexperten (m/w/d) (Stellenanzeige).

Digitalisierungsexperte

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Eingruppierung gem.TVöD Entgeltgruppe 10

Mitwirkung bei sämtlichen Klinikprojekten nach dem Krankenhauszukunftsgesetz der Leitung für Digitalisierung

Koordination von aktuellen und künftigen IT-Projekten mit HR-Bezug

Fachliche Koordination innerhalb der Projektarbeit und der dazugehörigen Aufgaben einschließlich der Mitwirkung bei der Einführung, Fortentwicklung und Abwicklung von internen LVR-Systemen (SAP, Routenverfahren, BeeSite, SPX)

Konzeptionierung von Anforderungen an die in der Personalabteilung eingesetzten Fachverfahren unter Berücksichtigung der gesetzlichen und fachlichen Vorgaben in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachbereichen

Betreuung der Anwender*innen, dies beinhaltet auch die Entgegennahme und zeitnahe Klärung von Anwender*innenfragen

Erfahrungsaustausch mit anderen LVR-Kliniken unter Berücksichtigung von Vereinheitlichung bestehender Systeme

Konzeption und Umsetzung von Schulungen für die Anwender*innen in der Personalabteilung

Parametrierung des Arbeitszeiterfassungssystems