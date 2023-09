Dokumentationsassistent im Medizincontrolling Schüchtermann-Klinik Bad Rothenfelde

Die Schüchtermann-Klinik Bad Rothenfelde sucht zum nächstmöglichen Termin einen Dokumentationsassistenten (m/w/d) im Medizincontrolling (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.schuechtermann-klinik.de

Schüchtermann-Klinik Bad Rothenfelde

Dokumentationsassistent

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach Haustarifvertrag

29-2072.00 Dokumentationsassistent Verwaltung

- Ihre Hauptaufgabe liegt in der Kodierung und Validierung der entlassenen Krankenhausfälle zur Sicherung und Optimierung von Erlösen

- Sie sind Ansprechpartner für die klinischen und administrativen Bereiche bei Fragen zur Dokumentation und Kodierung in Einzelfällen

- Sie überwachen die Vollständigkeit der entgeltrelevanten ärztlichen / pflegerischen Kodierung und Dokumentation von Einzelfällen, insbesondere in den kosten- und erlösintensiven klinischen Bereichen (Intensivstation, OP usw.), wie bspw. die Dokumentation von Beatmungsstunden, Komplexbehandlungen sowie zusatzentgeltrelevanten und komplizierenden Prozeduren

- Selbstständige Bearbeitung von MDK-Anfragen und Ansprechpartner für den MD und die Krankenkassen

- Die Erstellung von Stellungnahmen zu MDK-Gutachten und die Bearbeitung schriftlicher MD-, Krankenkassen- und Gerichtsanfragen liegt in Ihrem Tätigkeitsfeld

- Sie nehmen an Fallbesprechungen in den DRG Arbeitskreisen teil und stellen ihre Fälle vor

- Sie begleiten Projekte zur Verbesserung des Dokumentations- und Kodierprozesses