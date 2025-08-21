DRG-Fallmanager (m/w/d) Abrechnungszentrum Emmendingen

person_search

Das Abrechnungszentrum Emmendingen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen DRG-Fallmanager (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Bewerbung: www..de

Abrechnungszentrum Emmendingen

DRG-Fallmanager

Bewerbungsanschrift:

An der B3 Haus Nr. 6

79312 Emmendingen





Bundesland: BW

Vollzeit befristet

38,5

Vergütung: Vergütung nach Haustarifvertrag

29-2072.00 Fallmanagement Verwaltung

Aufgaben: Prüfung von Abrechnungen stationärer Krankenhausaufenthalte unter Berücksichtigung medizinischer Notwendigkeit unter Zuhilfenahme einer Prüfsoftware

DRG-Fallprüfung unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen wie der DKR und FPV

MDK-Management unter Zuhilfenahme einer Prüfsoftware

Auswertung von MDK-Gutachten

Fallverhandlungen im Rahmen des Vorverfahrens der PrüfvV

Führung eines Erörterungsverfahrens

Ausbildung: Abgeschlossene Berufsausbildung in einem medizinisch-pflegerischen Beruf

Berufserfahrung Mehrjährige Berufserfahrung als OP-Pfleger (m/w/d), Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d), DRG-Leistungsmanager (m/w/d) oder Kodierfachkraft (m/w/d)

Erfahrung bzw. Kenntnisse mit der DRG-Systematik sowie der ICD-10- und der OPS-301-Klassifikation

Fundiertes medizinisches Wissen

Gute Kenntnisse in MS-Office (Word, Excel usw.)

Fähigkeiten: Hohes Engagement, Teamfähigkeit sowie selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten

2025-08-21

2025-09-19

Beschäftigungstyp:Wochenstunden:Kategorisierung: