DRG-Kodierfachkraft Neurologie (m/w/d) Universitätsklinikum Heidelberg

Das Universitätsklinikum Heidelberg sucht ab sofort eine DRG-Kodierfachkraft Neurologie (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.klinikum.uni-heidelberg.de

Universitätsklinikum Heidelberg

DRG-Kodierfachkraft Neurologie

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Vergütung nach TV-UK

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Fallbegleitende Kodierung nach konventioneller Aktenlage sowie anhand elektronischer Patientendaten Vorbereitung und Durchführung von Fallabschlüssen Erkennen von Optimierungspotentialen beim Kodieren und Mitgestaltung von Arbeitsabläufen Beratung und Schulung des Pflege- und Ärzteteams in Fragen der Dokumentation und Kodierung Eigenverantwortliche Datenerhebung und Evaluation im Rahmen der externen Qualitätssicherung

klinische Berufserfahrung

mehrjährige klinische Kodierpraxis wünschenswert

Fachkenntnisse des DRG-Systems und seiner Regelwerke sowie der gesetzlichen Vorschriften nach KHG, KHEntgG, FPV und BPflV

Vertiefte Kenntnisse in der medizinischen Terminologie

Grundkenntnisse in MS Office sowie in i.s.h.med