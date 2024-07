DRG-Manager (w/m/d) Asklepios Klinikum Harburg Hamburg

Das Asklepios Klinikum Harburg, Hamburg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen DRG-Manager (w/m/d) im Bereich Medizincontrolling und Erlösmanagement (Stellenanzeige).

Asklepios Klinikum Harburg

DRG-Manager

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Vergütung gemäß TVöD / VKA

29-2072.00 Medizincontrolling Verwalung

- Fallbegleitende Kodierung der stationären Behandlung, auch abteilungsübergreifend.

- Überprüfung der sachgerechten und vollständigen Dokumentation des Behandlungsverlaufs in der Krankenakte.

- Formale und inhaltliche Überprüfung der § 301-Daten vor Fallabschluss. Fallabschluss in Absprache mit dem kodierverantwortlichen Arzt.

- Erstellung von medizinischen Begründungen bei Krankenkassenanfragen in Abstimmung mit den Abteilungsärzten.

- Verweildauersteuerung.

- Vorbereitung, Begleitung, Dokumentation und ggf. Durchführung der MDK-Begehungen. Schulung der Ärzte und Pflegekräfte anhand der MDK-Ergebnisse.